Boulos elogia avanço do projeto sobre o fim da escala 6x1 e destaca decisão de Hugo Motta

247 – O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, elogiou nesta quarta-feira (13) a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de dar andamento ao projeto de lei que trata do fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil. A informação foi publicada pela Sputnik Brasil em postagem na rede social X.

🇧🇷🗣 Boulos comenta avanço do projeto de lei do governo sobre o fim da 6x1



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Boulos considerou positiva a movimentação em torno da proposta, que ganhou força nos últimos meses diante da pressão de movimentos sociais, sindicatos e setores ligados aos direitos trabalhistas. O tema vem mobilizando trabalhadores em diferentes regiões do país e reacendendo o debate sobre jornadas exaustivas e qualidade de vida.

A escala 6x1 prevê seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso, modelo ainda amplamente adotado em setores como comércio, serviços e supermercados. Críticos afirmam que esse formato provoca desgaste físico e mental, reduz a convivência familiar e dificulta o acesso ao lazer e à qualificação profissional.

Nos últimos meses, parlamentares da base governista e entidades sindicais passaram a defender mudanças na legislação trabalhista para ampliar o período de descanso semanal dos trabalhadores. O debate também ganhou forte repercussão nas redes sociais, com campanhas pela redução da jornada e pela adoção de modelos considerados mais equilibrados.

Debate sobre jornada de trabalho cresce no Congresso

O avanço do projeto na Câmara ocorre em meio ao aumento da pressão popular por mudanças nas relações de trabalho. A discussão envolve não apenas o fim da escala 6x1, mas também propostas relacionadas à redução da jornada semanal sem diminuição salarial.

Aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumentam que a revisão das jornadas pode gerar impactos positivos na saúde dos trabalhadores, na produtividade e no fortalecimento da economia interna. Empresários, por outro lado, demonstram preocupação com possíveis aumentos de custos operacionais em determinados setores.

A decisão de Hugo Motta de dar encaminhamento à proposta foi recebida de forma positiva por setores progressistas e movimentos sindicais. Guilherme Boulos destacou o avanço como um gesto importante dentro do Congresso Nacional em favor dos trabalhadores brasileiros.

Embora o conteúdo completo do projeto ainda esteja em debate, parlamentares defendem que a discussão seja aprofundada nas próximas semanas, com participação de representantes do setor produtivo, centrais sindicais e especialistas em relações trabalhistas.

Tema mobiliza trabalhadores e redes sociais

O fim da escala 6x1 se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos meses, especialmente entre trabalhadores do comércio e de serviços. Relatos sobre desgaste físico, adoecimento mental e dificuldade de convivência familiar impulsionaram campanhas digitais pedindo mudanças na legislação.

Especialistas em direito do trabalho apontam que o Brasil segue padrões considerados mais rígidos do que os adotados em diversos países que já discutem redução de jornada e ampliação do descanso semanal. Em algumas economias, testes com semanas de quatro dias têm apresentado resultados positivos em produtividade e bem-estar.

A tramitação do projeto deve intensificar o debate político e econômico sobre o tema no Congresso Nacional. A expectativa é que diferentes bancadas apresentem sugestões e alterações ao texto ao longo das próximas etapas legislativas.

A discussão sobre o modelo de jornada de trabalho ocorre em um momento de transformações no mercado, marcado pelo avanço da automação, mudanças nas formas de contratação e maior atenção às condições de saúde mental dos trabalhadores.