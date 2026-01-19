BRB afirma ter “plena capacidade de recompor seu capital” em meio a apuração sobre operações com o Master

247 – O Banco Regional de Brasília (BRB) divulgou nesta segunda-feira (19) um comunicado ao mercado no qual afirma possuir “plena capacidade de recompor seu capital, caso venham a ser confirmados eventuais prejuízos decorrentes de determinadas operações”.

A informação foi publicada pelo Valor Econômico, em meio ao aumento da atenção do mercado sobre possíveis impactos financeiros relacionados às operações do BRB com o Master, instituição da qual o banco adquiriu R$ 12,2 bilhões em carteiras que podem ter sido fraudadas.

Embora o comunicado não mencione diretamente o Master, o texto faz referência a “eventuais prejuízos” e a necessidade de recomposição de capital, em um momento em que o caso vem sendo tratado como um dos principais riscos potenciais ao balanço do banco controlado pelo governo do Distrito Federal.

Banco diz ter plano de capital, mas afirma que não precisou acioná-lo

No comunicado, o BRB afirma que dispõe de um plano de capital estruturado para cenários de estresse, mas destaca que esse plano não foi acionado até o momento.

O banco também buscou rebater informações divulgadas por veículos especializados de que estaria sendo formalmente pressionado a aportar recursos, sustentando que não houve ordem regulatória até agora.

“O BRB esclarece, ainda, que não recebeu comunicação ou determinação específica de aporte de capital por parte do Banco Central do Brasil, ou qualquer outro órgão, conforme tem sido divulgado por alguns veículos de comunicação especializados”, disse o banco no texto enviado ao mercado.

Reportagem cita alerta do BC e hipótese de insuficiência patrimonial

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o BRB teria recebido uma carta do Banco Central alertando para uma suposta insuficiência patrimonial ocasionada por transações financeiras com o Master.

Ainda de acordo com essa informação, haveria exigência de capitalização do banco distrital, o que eleva a pressão sobre o governo do Distrito Federal, controlador da instituição.

Caso Master pode gerar perdas bilionárias, mas tamanho do impacto segue incerto

Conforme reportado pelo Valor, o chamado “caso Master” tem potencial de gerar perdas bilionárias, mas o tamanho real do impacto ainda é descrito como incerto.

A definição do valor dependerá do avanço das investigações, das medidas do Banco Central e também de análises conduzidas por empresas contratadas para avaliar a situação.

O BRB contratou a Kroll e o escritório Machado Meyer para examinar o caso e dimensionar riscos, responsabilidades e eventuais prejuízos associados às carteiras adquiridas.

Governo do DF já sinalizou possível aporte, e Haddad teria cobrado capitalização bilionária

O banco já havia indicado anteriormente que o governo do Distrito Federal acenou com a possibilidade de aportar recursos para reforçar o capital, caso necessário.

Além disso, segundo reportagem do jornal Estado de S. Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria dado um ultimato ao governo do DF para que fosse realizado um aporte de R$ 4 bilhões no BRB, sob pena de o banco sofrer intervenção.

A sucessão de relatos e apurações aumenta a temperatura política e financeira em torno do banco, especialmente porque qualquer necessidade de capitalização tende a colocar pressão sobre o orçamento do Distrito Federal e abre espaço para disputas institucionais sobre responsabilidades e fiscalização.

Comunicação ao mercado busca conter ruído e sustentar confiança

Ao enfatizar que tem capacidade de recompor capital e que não recebeu determinação formal de aporte por parte do Banco Central, o BRB tenta conter a volatilidade e preservar a confiança na instituição em um momento de alta sensibilidade.

O desfecho do caso, no entanto, seguirá condicionado ao andamento das apurações e ao real tamanho das perdas que eventualmente possam ser confirmadas a partir das carteiras adquiridas do Master.