Cappelli apresenta 10 propostas para salvar o BRB

247 – O pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli (PSB), apresentou um conjunto de dez propostas para reestruturar o Banco de Brasília (BRB), em meio à crise provocada por denúncias de fraudes bilionárias e problemas de governança na instituição.

As medidas foram divulgadas pelo próprio Cappelli em suas redes sociais, onde ele defende uma reorientação completa do banco, com foco em transparência, controle público e apoio ao desenvolvimento econômico local.

Logo na abertura, Cappelli sustenta que o BRB “foi tomado por interesses privados” e precisa ser “reestatizado”, apontando a perda de credibilidade como um dos principais problemas da instituição.

Críticas à atual gestão

Entre os pontos centrais, Cappelli afirma que a atual vice-governadora Celina Leão não tem condições políticas de liderar o processo de recuperação do banco.

"Celina Leão perdeu qualquer condição política de liderar este processo. Banco vive de credibilidade. Ela precisa se afastar ou ser afastada", declarou.

10 PROPOSTAS para SALVAR O BRB. O Banco de Brasília foi tomado por interesses privados e precisa ser REESTATIZADO. Se liga no fio:



1 -Celina Leão perdeu qualquer condição política de liderar este processo. Banco vive de credibilidade. Ela precisa se afastar ou ser afastada



2 — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 16, 2026

A crítica reforça o tom agressivo adotado pelo pré-candidato após a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, no âmbito da Operação Compliance Zero da Polícia Federal.

Combate às fraudes e recuperação de recursos

Cappelli também propõe medidas duras para enfrentar as irregularidades investigadas no banco.

Ele defende o corte imediato de todas as operações suspeitas de fraude e o confisco de bens dos envolvidos, com o objetivo de ressarcir os cofres públicos.

"Corte de todas as operações suspeitas de fraudes e confisco dos bens de todos os envolvidos para ressarcir o prejuízo. Recuperar judicialmente os 12 bilhões pagos por papéis podres", afirmou.

Ajuste fiscal e corte de privilégios

Outro eixo das propostas é a redução de gastos e o fim de práticas consideradas abusivas ou ineficientes.

Cappelli propõe o fim dos chamados supersalários no banco, com a adoção de uma gestão mais austera e transparente, além do corte de patrocínios que não estejam diretamente ligados ao desenvolvimento do Distrito Federal.

Também defende o fim da exclusividade de juros subsidiados para o setor imobiliário, ampliando o acesso a crédito para outros segmentos da economia.

Novo papel para o BRB

Uma das principais propostas é transformar o BRB em um instrumento de desenvolvimento regional, nos moldes do BNDES.

"Transformar o BRB no BNDES do DF com juros subsidiados para o médio, pequeno e microempreendedor", escreveu.

Nesse sentido, ele também propõe parcerias com instituições como BNDES, BID e BIRD, com o objetivo de fortalecer a capacidade financeira e técnica do banco.

Relação com servidores e práticas abusivas

Cappelli inclui ainda propostas voltadas aos servidores públicos do Distrito Federal.

Ele defende o fim da obrigatoriedade de recebimento de salários pelo BRB, argumentando que é necessário garantir liberdade econômica aos trabalhadores.

Além disso, critica práticas que considera abusivas, como o desconto integral de salários de servidores superendividados.

"Fim da prática ABUSIVA de confisco de 100% do salário dos servidores superendividados", destacou.

Redefinição da atuação do banco

Por fim, o pré-candidato propõe o encerramento de operações do BRB fora do Distrito Federal, como forma de concentrar esforços na recuperação da instituição e no atendimento às demandas locais.

As dez propostas apresentadas por Cappelli sinalizam uma estratégia de forte intervenção estatal e reorientação do banco para políticas públicas de desenvolvimento, em contraste com o modelo adotado nos últimos anos, alvo de investigações e críticas crescentes.

Conheça as dez propostas de Cappelli para o BRB: