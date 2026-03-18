Cármen Lúcia relata ameaça de atentado a bomba

247 - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (18) que foi informada sobre uma ameaça envolvendo o envio de uma bomba com o objetivo de matá-la. O relato foi feito pela própria magistrada durante uma palestra no Centro Universitário de Brasília (UniCeub), na capital federal, enquanto abordava temas relacionados aos direitos das mulheres, informa o Metrópoles.

A ministra — que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — disse ter recebido o aviso pouco antes de chegar ao local do evento. Ao comentar o episódio, Cármen Lúcia declarou: “não morro de jeito nenhum. Faço um parêntese: agora de manhã, vindo para cá, me comunicaram que mandaram uma bomba para me matar. No meio de estudantes, todos viram meus advogados em dois minutos — pior para quem mandar. Melhor não mandar. Nem sei se é fato, sei que está sendo noticiado. Só sei que estão me ligando. Sei que estou vivíssima, cada vez mais”.

A fala ocorreu diante de estudantes e participantes do evento acadêmico, no momento em que a ministra discorria sobre questões relacionadas à igualdade de gênero e à proteção de direitos. Apesar da gravidade do conteúdo mencionado, ela ressaltou não ter confirmação sobre a veracidade da ameaça, indicando que tomou conhecimento do caso por meio de comunicações recebidas antes da palestra.

Ministros do Supremo contam com esquemas de segurança realizados por policiais judiciais, responsáveis pela proteção das autoridades, das dependências do tribunal e pela atuação em situações de risco. Nos últimos anos, houve reforço nessas medidas diante do aumento de ameaças direcionadas a integrantes da Corte.

Até o momento, não houve posicionamento oficial do STF ou da Polícia Judicial sobre o caso. A assessoria das instituições foi procurada, mas ainda não havia se manifestado.