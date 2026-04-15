Celina Leão defende gestão técnica e planejamento estratégico no DF

247 - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, defendeu a adoção de critérios técnicos, planejamento estratégico e transparência como bases para melhorar a eficiência da administração pública. Em discurso, ela destacou que a reorganização da equipe e o foco em resultados são fundamentais para enfrentar os desafios atuais e garantir a entrega de políticas públicas mais eficazes.

As declarações foram feitas durante participação no 6º Brasília Summit, realizado nesta quarta-feira no Hotel Brasília Palace, em Brasília. No evento, Celina enfatizou que a gestão pública precisa avançar na definição de prioridades e deixar de atuar de forma reativa, como frequentemente ocorre, segundo ela, no setor público.

Ao abordar mudanças em sua equipe, a governadora ressaltou que tem promovido substituições com foco na qualificação técnica. “Eu estou mudando o time, vocês estão reparando que a cada dia eu troco, teremos novas trocas, pessoas que são técnicas, que têm condição de enfrentar esse momento”, afirmou. Ela acrescentou que a escolha de profissionais experientes é determinante para lidar com cenários complexos, especialmente na área fiscal.

Celina também destacou a importância da transparência e do controle rigoroso na gestão. “Cortar qualquer tipo de desvios ou de corrupção que possa ter existido, ou seja, cortar mesmo a torneira, dar exemplo de austeridade, economizar, gastar onde você mais precisa”, declarou, ao defender uma administração orientada pela responsabilidade no uso dos recursos públicos.

Outro ponto central do discurso foi a necessidade de estruturar melhor o funcionamento do Estado. Segundo a governadora, a ausência de planejamento estratégico compromete a capacidade de resposta do poder público. Para ela, decisões baseadas em dados e informações qualificadas são essenciais para reduzir erros e ampliar a eficiência das políticas públicas.

Celina Leão também apontou a importância de diversificar a economia do Distrito Federal, reduzindo a dependência do setor público. Entre as propostas, estão o fortalecimento de novos polos econômicos, como tecnologia, logística e saúde. A governadora citou a intenção de transformar a região em um centro de inovação, com estímulo à instalação de empresas e desenvolvimento de projetos ligados à economia digital.

Além disso, mencionou iniciativas voltadas à criação de novos eixos produtivos, como a atração de indústrias de cosméticos e o fortalecimento da cadeia agrícola, com apoio à distribuição e comercialização de produtos. Segundo ela, essas ações podem ser implementadas sem necessidade de grandes investimentos diretos do governo, a partir de decisões estratégicas e incentivos adequados.

Na área de infraestrutura, a governadora destacou estudos para ampliação da mobilidade urbana sobre trilhos, incluindo projetos de metrô e VLT. De acordo com Celina, essas iniciativas integram uma estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico e reorganização logística do Distrito Federal.

Ao final, a governadora afirmou que o principal desafio da gestão é restabelecer a normalidade administrativa, ajustar as contas públicas e melhorar a qualidade de vida da população, com atenção especial à saúde. Ela citou o envio de um projeto de lei para enfrentar a fila de cirurgias eletivas, como parte das medidas prioritárias do governo.