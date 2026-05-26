Celina tem audiência decisiva na AGU em busca de solução para o BRB

247 – A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), terá nesta terça-feira (26) uma audiência considerada decisiva no Supremo Tribunal Federal (STF) com a Advocacia-Geral da União (AGU) para tentar destravar uma solução financeira para o Banco de Brasília (BRB).

Segundo informações publicadas pela coluna Grande Angular, do Metrópoles, o encontro ocorre no âmbito de uma ação apresentada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), que pede à União o aval do Tesouro Nacional para um empréstimo de até R$ 5,8 bilhões destinado ao banco.

O caso está sob relatoria do ministro Luiz Fux, que concedeu prazo de 24 horas para manifestação da AGU. A expectativa é que a audiência desta terça possa resultar em um acordo e abrir caminho para uma solução definitiva da operação financeira.

O BRB negocia atualmente com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e também com instituições financeiras. De acordo com o GDF, o banco possui capacidade para quitar o empréstimo em até dois anos, necessitando apenas da garantia formal da União, sem necessidade de aporte direto do governo federal.

Celina Leão afirmou ao Metrópoles que está otimista em relação às negociações. “Esta é uma saída sólida e temos condição de reverter o quadro. Nossa Capag [capacidade de pagamento] está C por falta de investimentos, mas não por endividamento”, declarou.

A governadora também afirmou que o GDF espera recuperar recursos para o BRB por meio de eventual acordo de delação premiada envolvendo Daniel Vorcaro.

A audiência desta terça-feira é vista como um momento-chave para o futuro da operação, considerada estratégica para garantir estabilidade ao BRB e preservar a capacidade financeira da instituição nos próximos meses.