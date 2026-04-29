Começa sabatina de Jorge Messias para o STF; acompanhe ao vivo

247 - Teve início na manhã desta quarta-feira (29) a sabatina de Jorge Messias, advogado-geral da União e indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula (PT), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A reunião marca o último passo antes de sua votação no plenário da Casa. Para ser aprovado, Messias precisa do voto de pelo menos 41 dos 81 senadores.

O colegiado, presidido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), é responsável por ouvir Messias sobre sua trajetória e opiniões. A votação na CCJ, após os questionamentos, decide se o parecer do senador Weverton Rocha (PDT-MA) será aprovado. Rocha, que já se posicionou favoravelmente, acredita que a indicação de Messias é essencial para a corte.

Em sessões como esta, os senadores realizam perguntas em blocos de três a cinco, com um tempo máximo de 10 minutos para cada um. Entre os temas que devem ser abordados, estão a possível interferência do STF em outros Poderes, o escândalo do Banco Master e questões que envolvem a regulação das redes sociais, a anistia a golpistas e a descriminalização das drogas.

Messias, indicado para substituir o ministro aposentado Luís Roberto Barroso, tomará posse no Supremo se aprovado pelo Senado. Após a sabatina e eventual aprovação pela CCJ, o nome será encaminhado ao plenário para a votação final. Caso o nome seja rejeitado na CCJ, ainda assim a votação plenária será realizada.