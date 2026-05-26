Comissão de Assuntos Econômicos do Senado convoca presidente do BRB para depor

247 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado decidiu convocar o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, para prestar esclarecimentos sobre operações da instituição com o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. O depoimento foi agendado para 2 de junho. As informações são do SBT News.

A convocação foi anunciada nesta terça-feira (26) pelo presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Inicialmente, a CAE havia aprovado apenas um requerimento de convite ao dirigente do BRB. O parlamentar afirmou que a decisão de transformar o convite em convocação ocorreu após sucessivos adiamentos relacionados à divulgação do balanço financeiro do banco.

"O atual presidente do Banco de Brasília, em contato com esta comissão, falou que só viria depois da publicação do balanço. Ora, desde janeiro que o BRB não publica balanço. Nessa lógica, ele não vem nunca depor na comissão. Então eu vou transformar o requerimento de convite em convocação, vamos convocá-lo para terça-feira", disse Calheiros.

Investigação sobre operações

O requerimento para ouvir Nelson Antônio de Souza foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A comissão pretende esclarecer questões relacionadas à governança, gestão de riscos, transparência de informações e mecanismos de supervisão envolvendo negócios do BRB com o Banco Master.

Os senadores também querem informações sobre medidas adotadas pela atual gestão para enfrentar a crise financeira da instituição. O BRB tentou adquirir o Banco Master em setembro de 2025, mas a operação foi barrada pelo Banco Central.

Em novembro do mesmo ano, o Master foi submetido à liquidação extrajudicial pela autarquia. A medida ocorreu no contexto da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e outras empresas do grupo de Daniel Vorcaro.