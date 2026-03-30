Congresso reage ao STF e discute ampliar poderes das CPIs

247 - O Congresso Nacional iniciou um movimento para discutir o reforço dos poderes das comissões parlamentares de inquérito (CPIs), em meio a decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabeleceram limites à atuação investigativa dessas comissões. A iniciativa surge após restrições impostas ao uso de dados financeiros e a decisão da Corte que impediu a prorrogação da CPMI do INSS, reacendendo o debate sobre a autonomia do Legislativo na condução de investigações.

As discussões ganharam força após julgamentos no STF e manifestações de ministros sobre a atuação das CPIs, conforme noticiado pelo jornal O Globo. Parlamentares da oposição interpretaram os posicionamentos como um indicativo de que novas limitações podem ser impostas ao funcionamento das comissões, o que motivou a articulação de propostas para preservar suas prerrogativas.

Entre os pontos que intensificaram a reação está a decisão do ministro Alexandre de Moraes que restringiu o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Esses relatórios, que reúnem dados sobre movimentações bancárias consideradas suspeitas, são frequentemente utilizados em investigações parlamentares, incluindo apurações recentes sobre fraudes no INSS.

Além disso, o plenário do STF decidiu, por 8 votos a 2, barrar a prorrogação da CPI do INSS, revertendo uma decisão anterior do ministro André Mendonça que estendia os trabalhos por mais 120 dias. Com isso, a comissão entrou na fase final de suas atividades, com a leitura e votação do relatório.

Durante o julgamento, ministros apresentaram críticas à condução das investigações parlamentares. Flávio Dino afirmou que investigar é uma função “atípica” do Congresso Nacional, enquanto Gilmar Mendes declarou que decisões “conglobadas” de quebra de sigilo são inconstitucionais por falta de fundamentação. Já Alexandre de Moraes apontou que sucessivas prorrogações de CPIs podem configurar desvio de finalidade, especialmente quando as investigações avançam para temas além do escopo inicial.

Nos bastidores, integrantes da oposição avaliam que essas sinalizações indicam um aumento da judicialização das CPIs, o que poderia comprometer o ritmo das investigações e ampliar a interferência do Judiciário sobre o Legislativo.

Diante desse cenário, propostas começam a ser discutidas para garantir maior autonomia às comissões. Uma das iniciativas foi apresentada pelo ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (PL), que defende tornar obrigatória a presença de testemunhas e investigados convocados. Segundo ele, “é um apoio significativo que facilitará a tramitação”, ao comentar as 41 assinaturas já obtidas para a proposta.

Outra ideia em análise prevê a substituição de parlamentares que faltarem reiteradamente às sessões, como forma de evitar o esvaziamento das comissões e assegurar o andamento dos trabalhos.

Apesar do movimento, nem todos os parlamentares consideram necessárias mudanças nas regras atuais. Um integrante da CPI do Crime Organizado afirmou que não vê “necessário ou oportuno” alterar o funcionamento das comissões, argumentando que elas “sempre funcionaram regularmente”. Na avaliação desse parlamentar, o aumento da judicialização está relacionado ao perfil dos investigados em CPIs recentes, que envolveriam figuras de grande influência política.

A tensão entre os Poderes também se reflete em decisões recentes do STF envolvendo outras comissões, como a suspensão de medidas de quebra de sigilo ligadas a investigações que envolvem estruturas empresariais associadas ao ministro Dias Toffoli, ampliando o debate sobre os limites e o alcance das CPIs no cenário político atual.