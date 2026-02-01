Convocação de sócia de Flávio Bolsonaro entra na pauta da CMPI do INSS

247 - Um requerimento que deve ser protocolado nesta semana na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CMPI) do INSS pretende convocar Letícia Caetano dos Reis para prestar esclarecimentos ao colegiado. Ela é sócia-administradora do escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desde a fundação da banca, em 2021, e o pedido tende a aumentar a pressão política sobre o parlamentar, que se apresenta como pré-candidato a presidente, relata Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com o conteúdo do requerimento, Letícia Caetano dos Reis é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, em uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. Alexandre foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro no exterior, relacionada a fraudes contra aposentados. Ainda segundo o documento, o escritório de advocacia funciona no mesmo endereço da mansão adquirida por Flávio Bolsonaro há cerca de cinco anos, pelo valor de R$ 6 milhões.

O texto do requerimento também registra que Letícia afirmou, em entrevista, ter sido indicada para o cargo de administradora do escritório do senador pelo advogado Willer Tomaz. O criminalista é descrito como amigo próximo de Flávio Bolsonaro e já atuou na defesa de Alexandre Caetano dos Reis em alguns processos judiciais.

Ao justificar a convocação, o pedido encaminhado à CMPI sustenta a necessidade de aprofundar a apuração sobre possíveis vínculos entre o senador e o grupo investigado. O documento afirma literalmente: “Diante das evidências, suspeita-se de uma conexão entre Flávio Bolsonaro e o núcleo de Antônio Carlos Camilo Antunes (o Careca do INSS), visto que seus sócios são irmãos”.

A expectativa é que o requerimento seja analisado pelos integrantes da comissão nos próximos dias, no contexto das investigações sobre irregularidades e fraudes envolvendo benefícios previdenciários e seus possíveis desdobramentos no âmbito político e empresarial.