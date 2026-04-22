Defesa de Vorcaro solicita ao STF exames médicos em hospital

247 - A defesa de Daniel Vorcaro solicitou ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a transferência do ex-banqueiro para um hospital em Brasília (DF) para a realização de exames médicos. O pedido ainda será analisado pelo magistrado. As informações são do jornal O Globo.

Vorcaro está preso desde março na superintendência da Polícia Federal (PF), na capital federal. Segundo a defesa, ele teria passado mal nas dependências da corporação e foi atendido por um médico da própria PF.

Investigação e prisão

A prisão foi determinada por André Mendonça no âmbito de investigações que apuram suspeitas de tentativa de obstrução relacionadas ao Banco Master, instituição fundada e controlada por Vorcaro.

O empresário também negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele já assinou um termo de confidencialidade, e a expectativa dos investigadores é de que os anexos da colaboração sejam apresentados até o fim do mês.

Negociações e patrimônio

De acordo com apuração, pessoas próximas ao caso indicam que, caso avance na delação, Vorcaro deverá detalhar operações realizadas no exterior. Estimativas apontam que ele teria cerca de R$ 10 bilhões alocados fora do país.

Ainda segundo relatos, o empresário busca acelerar as negociações para reduzir o volume de ativos a serem devolvidos e evitar a perda de recursos para gestores, investidores e credores que possam ter acesso aos fundos.