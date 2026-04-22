Vorcaro urina sangue em cela da PF e pode ir ao hospital

247 - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master,urinou sangue enquanto está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A eventual transferência para um hospital, para realização de exames, depende de autorização judicial, já que ele permanece sob custódia. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Vorcaro passou mal na segunda-feira (20) e chegou a receber atendimento médico ainda dentro da unidade da Polícia Federal.

Quadro de saúde gera preocupação

O episódio mais recente, envolvendo a presença de sangue na urina, elevou o nível de preocupação com a saúde do empresário. A possibilidade de exames em ambiente hospitalar passou a ser considerada diante da necessidade de avaliação mais detalhada do quadro clínico.

Apesar disso, qualquer deslocamento do preso depende de decisão judicial. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por analisar o pedido.

Restrições na prisão

Além das questões de saúde, Vorcaro enfrentou restrições recentes durante o período de detenção. Ele permaneceu cinco dias sem acesso a advogados devido a um processo de dedetização nas instalações da Polícia Federal em Brasília.

A medida coincidiu com o feriado de Tiradentes, prolongando o período sem contato com a defesa. A situação acrescenta um novo elemento ao contexto em que o empresário aguarda definição judicial sobre a possibilidade de sair da unidade para atendimento médico.