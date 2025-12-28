Deputadas esquerdistas querem CPMI para investigar Banco Master

247 - As deputadas federais Fernanda Melchionna (Psol-RJ) e Heloísa Helena (Rede-RJ) anunciaram neste domingo (28) a coleta de assinaturas para a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), destinada a investigar supostas irregularidades no Banco Master.

"Há indícios graves que precisam ser apurados com rigor: problemas na gestão financeira, concessão de crédito, operações suspeitas, possível descumprimento das normas do sistema financeiro nacional e eventuais prejuízos aos consumidores e ao interesse público", escreveu Melchionna na rede X. "Seguiremos firmes na fiscalização e no combate a corrupção", acrescenta.

Heloísa Helena disse na rede X que a "fiscalização sempre implica em enfrentamento a estruturas poderosas, por isso sempre é convenientemente deixada de lado pela covardia ou pela ética seletiva". Ela não mencionou nomes.