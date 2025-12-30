Deputado aciona CNJ para investigar suposta atuação informal de Moraes no caso Master

247 - O deputado federal bolsonarista Sanderson (PL-RS), vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, acionou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que o órgão apure uma suposta atuação informal do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em favor do Banco Master. A iniciativa pede a análise de possível desvio de conduta com repercussões institucionais. As informações são da coluna de Lauro Jardim, de O Globo.

Pedido formal à Corregedoria do CNJ

No documento, o parlamentar solicita que o CNJ avalie se houve prática de advocacia administrativa, caracterizada pelo uso do cargo público e de sua influência para a defesa de interesses privados. Segundo Sanderson, os elementos divulgados justificam a abertura de um procedimento apuratório formal por parte do órgão de controle do Judiciário.

Fundamentação da representação

A representação destaca que a situação ganha maior gravidade institucional diante da existência de um contrato de R$ 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa de Alexandre de Moraes. Conforme o texto, o contrato previa a representação do banco junto a órgãos reguladores, como o Banco Central.

Solicitações de apuração e coleta de provas

Além da abertura de investigação, o deputado requer que o CNJ solicite documentos, registros de comunicações, agendas, mensagens e atas relacionadas ao caso. O pedido também sugere a realização de oitivas com pessoas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, incluindo técnicos do Banco Central.