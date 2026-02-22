Desembargador suspende retirada de post em que Flávio Bolsonaro ataca o PT

247 - O desembargador Eustáquio de Castro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), determinou a suspensão da ordem que obrigava a retirada de uma publicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na rede social X. No post, o parlamentar se referiu ao PT como “Partido dos Traficantes”. A nova decisão mantém o conteúdo no ar até que haja julgamento definitivo do caso.

A controvérsia judicial teve início após o PT obter decisão favorável para remoção da postagem, sob a alegação de que o conteúdo configuraria dano moral de difícil reparação. A medida foi adotada no contexto de uma operação policial que resultou em ao menos 122 mortes na cidade do Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Foi a operação mais letal da história do estado do Rio.

A decisão

Ao analisar o recurso, o desembargador Eustáquio de Castro avaliou que a exclusão antecipada da postagem exige comprovação específica de risco iminente. Conforme registrou na decisão, a retirada imediata, antes do julgamento final, depende da “demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. O relato foi publicado no Portal Uol.

Segundo o magistrado, esses requisitos não ficaram configurados no caso concreto, motivo pelo qual decidiu suspender a ordem de remoção até a conclusão do julgamento.

Postagem foi questionada por dano moral

O PT havia argumentado que a permanência do conteúdo poderia causar prejuízos à imagem da legenda. A expressão utilizada pelo senador foi publicada em meio à repercussão da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 122 mortos, segundo os dados mencionados.

A disputa judicial envolve a análise dos limites entre liberdade de expressão e eventuais danos à honra partidária, questão que seguirá em apreciação até decisão definitiva do tribunal.

Segurança pública no centro da estratégia política

O tema da segurança pública tem sido utilizado por Flávio Bolsonaro como um dos eixos de sua atuação política. De acordo com informações levantadas por sua equipe, pesquisas internas indicariam que o assunto pode ter peso relevante no processo eleitoral.

Dentro dessa estratégia, o senador busca associar o PT à defesa de criminosos, explorando o debate sobre políticas de segurança como elemento central de confronto político. A decisão do TJDFT mantém esse embate também no campo jurídico, enquanto o mérito da ação ainda aguarda julgamento final.