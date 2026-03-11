Filho de Ibaneis comprou duplex de R$ 9,25 milhões com recursos da Reag e financiado pelo BRB

247 - A Polícia Federal investiga a compra de um imóvel de alto padrão em Brasília pelo advogado Caio Carvalho Barros, filho do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O apartamento duplex, localizado no bairro Noroeste — uma das áreas mais valorizadas da capital federal — foi adquirido por R$ 9,25 milhões em março de 2025 e, segundo o Vero Notícias, parte dos recursos utilizados na transação teria origem em investimentos vinculados à gestora Reag Investimentos.

O portal afirma ter obtido documentos indicando que a aquisição do imóvel pode estar relacionada a valores provenientes de um fundo abastecido com recursos associados à facção criminosa PCC. Caio Barros integra o escritório Ibaneis Advogados e Consultoria, ligado ao pai.

O imóvel tem 467 metros quadrados e fica na Superquadra Noroeste 106. A escritura aponta que a compra foi formalizada em 19 de março de 2025. O negócio teria sido viabilizado com recursos oriundos da Reag Investimentos e também com financiamento bancário.

Os documentos indicam que uma semana antes da compra, Caio Barros contratou um empréstimo de R$ 5.904.000 junto ao Banco de Brasília (BRB). A instituição financeira tem o governo do Distrito Federal como acionista majoritário, posição que coloca Ibaneis Rocha como principal representante do ente controlador.

Outro ponto destacado na apuração envolve o histórico de valorização do imóvel. Segundo o registro geral do duplex, identificado pela matrícula nº 167.943, a unidade foi inicialmente comprada ainda na planta por R$ 5,5 milhões por José Antônio Batista Costa, atual CEO do PicPay, banco digital ligado ao grupo J&F, controlado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista.

Posteriormente, em 25 de julho de 2024, José Antônio Batista Costa vendeu o imóvel ao empresário Cláudio Mohn França por R$ 10 milhões, valor que praticamente dobrou em relação ao preço original. No entanto, poucos meses depois, quando o apartamento foi transferido para Caio Barros, o preço caiu para R$ 9,25 milhões, representando uma redução de aproximadamente 7,5% em relação à transação anterior.

Procurada pela reportagem, a J&F informou que a transferência do imóvel de José Antônio Batista Costa para Cláudio França ocorreu como “parte do pagamento de outro imóvel que José Antônio comprou do empresário”.