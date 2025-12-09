Glauber Braga anuncia que vai registrar boletim de ocorrência contra Hugo Motta

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) afirmou que pretende registrar um boletim de ocorrência contra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A afirmação foi feita após o episódio ocorrido nesta terça-feira (9), quando o parlamentar foi retirado à força da Mesa Diretora por ordem da Polícia Legislativa.

Segundo a CNN Brasil, Glauber contestou a determinação e responsabilizou diretamente o comando da Casa. O deputado declarou que a medida foi tomada de forma explícita e que a corporação apenas cumpriu ordens superiores.

: “[O boletim] é contra a instituição, contra quem ordenou a ação da polícia legislativa, mais especificamente, melhor dizendo, contra o presidente da Câmara dos Deputados pela ordem que deu à Polícia Legislativa. A ordem partiu dele, a polícia quando chega lá, ela é evidente em dizer: a ordem é essa”, disse Glauber.

Ao jornal O Globo, ele disse que iria “na 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal para fazer o registro e esperar que a autoridade policial solicite o exame de corpo de delito". As correligionárias Sâmia Bomfim - esposa de Glauber - e Célia Xakriabá também disseram que pretendem registrar boletim de ocorrência.