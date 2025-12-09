Hugo Motta resolve atacar Glauber após pautar cassação e polícia expulsá-lo da Câmara

247 - Diante da possível cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, Glauber Braga (Psol-RJ) ocupou nesta terça-feira (9) a mesa da presidência da Câmara em protesto, e desafiou o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) a prendê-lo. O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) retirou o parlamentar da mesa à força após sua intervenção, enquanto deputados de esquerda tentaram impedir a ação.

Nas redes sociais, Motta disse que o ato de Glauber é "extremista" e "autoritário". "Determinei também a apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa", escreveu no X.

Por @HugoMottaPB, no X: Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo. Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana.

O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o dele.

Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário, da intimidação travestida de ato político.

Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. Determinei também a apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa.