Gleisi Hoffmann indica Olavo Noleto para assumir articulação política do governo

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que o secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), Olavo Noleto, deverá assumir o comando da pasta a partir de março, em um processo de transição que, segundo ela, tende a ocorrer de forma serena no âmbito da articulação política do governo federal. A declaração foi dada durante entrevista concedida na Costa Rica, à margem da cerimônia de posse de Rodrigo Mudrovitsch como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Ao comentar a mudança, Gleisi ressaltou a continuidade do trabalho e o diálogo com o Congresso Nacional. “Será uma substituição muito tranquila. Deve permanecer o nosso secretário atual do Conselhão, Olavo Noleto. Vamos realizar essa transição até março, junto com os líderes do Congresso Nacional”, afirmou a ministra.

Gleisi também destacou que a saída do cargo está diretamente relacionada à sua participação no processo eleitoral de 2026. “Acredito que será muito tranquilo, e nós sairemos para cumprir uma missão na eleição, que será muito importante para o Brasil e para a defesa da democracia brasileira”, declarou.

Na última quarta-feira (21), a ministra anunciou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Para disputar o cargo, ela deverá se afastar da chefia da SRI até abril, em conformidade com a legislação eleitoral, que exige a desincompatibilização seis meses antes do pleito para ocupantes de determinadas funções públicas.

Antes de assumir a Secretaria de Relações Institucionais, em março de 2025, Gleisi Hoffmann exercia o mandato de deputada federal. Ela já havia ocupado uma cadeira no Senado Federal entre os anos de 2011 e 2019, período no qual teve atuação destacada na Casa.