Indicado ao STF, Messias tem reunião com Gleisi no Planalto

247 - O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, intensificou nesta semana sua articulação política após ser escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira (8), ele esteve no Palácio do Planalto para uma conversa reservada com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O encontro teve como foco principal avaliar o ambiente no Senado, responsável por aprovar ou rejeitar a indicação ao STF. Nos bastidores, a movimentação ocorre em meio às resistências que Messias enfrenta entre parlamentares. Parte dos senadores tem demonstrado reservas ao nome do advogado-geral da União, incluindo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que atua como peça-chave no processo de sabatina e votação.

A tensão política ficou evidente na semana passada, quando Alcolumbre cancelou a sabatina de Messias, inicialmente marcada para quarta-feira (10/12). O adiamento reforçou a percepção de dificuldade na construção de maioria para a aprovação do indicado.

No Planalto, porém, a avaliação é de que o cenário pode evoluir nos primeiros meses de 2025. A expectativa interna é de que a sabatina seja remarcada para fevereiro, abrindo nova janela de negociação entre o governo e os senadores.