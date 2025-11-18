Justiça afasta presidente do BRB em operação que envolve Banco Master

247 - O presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi afastado do comando da instituição após decisões judiciais tomadas nesta terça-feira (18). A operação é resultado de investigações que miram um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsificados, segundo as autoridades.

O Metrópoles confirmou que Costa foi alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal. A ação ocorre no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal no início da manhã.

O BRB mantém relações comerciais com o Master e chegou a anunciar, em março de 2025, a compra da instituição privada. A operação, porém, foi posteriormente barrada pelo Banco Central.

Os desdobramentos da investigação provocaram impacto imediato no comando do banco público do Distrito Federal, que agora terá uma gestão interina enquanto avançam as apurações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Judiciário.