Leandro Grass lidera disputa ao governo do DF, aponta Instituto Veritá

247 - Uma nova pesquisa do Instituto Veritá, divulgada com dados de intenção de voto para o governo do Distrito Federal, indica o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores Leandro Grass na liderança da disputa eleitoral. No cenário pesquisado, ele aparece com 24,9% das intenções de voto.

Na sequência, figuram José Roberto Arruda (PSD), com 22%, Izalci Lucas (PL), com 20,7%, e Celina Leão (PP), com 19,6%. O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 10 de maio, com 1.220 entrevistados, e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), sob o número 08303/2026, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número 07293/2026.

A pesquisa também trouxe um recorte de outro cenário eleitoral, no qual o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 43,3% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Lula (PT) registra 42%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.