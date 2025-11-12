Líder do PL pede para Motta adiar votação de projeto antifacção

247 - O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), defendeu que a votação do chamado PL Antifacção não ocorra nesta quarta-feira (12 de novembro), como previsto no plenário da Casa. O parlamentar sugere adiar o processo para permitir uma rodada de debates com autoridades e especialistas de todo o país.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, Sóstenes apresentou a proposta ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), e ao relator do projeto, Guilherme Derrite (PP-SP), pedindo que a análise seja transferida para a semana de 10 de dezembro.

Proposta inclui audiências públicas regionais

De acordo com o deputado, o adiamento permitiria à Câmara realizar audiências públicas nas cinco regiões do Brasil, com a participação de governadores, prefeitos, secretários de Segurança Pública, representantes da OAB, universidades, integrantes do Judiciário e membros do governo federal. “Segurança Pública é o assunto mais sério do país. Tem que ter responsabilidade e seriedade na hora de legislar sobre isso”, afirmou Sóstenes.

Relator alterou pontos polêmicos do texto

Ainda segundo a reportagem, até o início da tarde desta quarta-feira, Hugo Motta e Guilherme Derrite não haviam respondido ao pedido do líder do PL. Mesmo com a solicitação, a Presidência da Câmara mantinha a previsão de votar o projeto ainda hoje.

Nos últimos dias, Derrite promoveu alterações em seu parecer, retirando mudanças na Lei Antiterrorismo e o trecho que retirava poder da Polícia Federal — pontos que geravam resistência entre parlamentares e entidades jurídicas.