Líder evangélico apoiou acordo do INSS com entidade investigada por fraude milionária

247 - Uma das principais lideranças da bancada evangélica no Congresso, o deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM) esteve envolvido na articulação e na assinatura de um acordo entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), entidade que mais tarde passou a ser investigada por suspeitas de fraude em descontos aplicados sobre benefícios previdenciários. A partir desse acordo, a CBPA recebeu R$ 221 milhões em repasses do INSS entre março de 2023 e abril de 2025, período que antecedeu a deflagração da Operação Sem Desconto, que apura irregularidades no sistema, informa o jornal O Globo.

O envolvimento de Silas Câmara com a CBPA antecede a formalização do acordo. No início de 2021, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, o parlamentar acompanhou o presidente da confederação, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, em reuniões com a cúpula do INSS. Em maio daquele ano, Silas participou da cerimônia que marcou a assinatura de um protocolo de intenções entre o instituto e a entidade, cujo objetivo era autorizar descontos de até 2,5% nos benefícios previdenciários de associados da CBPA, conforme registro no Diário Oficial.

Após o evento, o deputado celebrou publicamente a iniciativa. “O acordo de cooperação técnica com o INSS trará um novo momento para mais de 1 milhão de pescadores e pescadoras artesanais do país”, escreveu Silas Câmara, em publicação feita depois da cerimônia realizada na sede do INSS, ao lado de Abraão Lincoln.

O acordo foi efetivado em julho de 2022, mas os descontos começaram a ser aplicados apenas em março de 2023, já no governo Lula. Em poucos meses, a CBPA ampliou de forma acelerada sua base de associados com valores descontados diretamente dos benefícios. Entre junho e julho de 2023, o número de filiados passou de cerca de 35 mil para mais de 220 mil. Com isso, a arrecadação mensal da entidade saltou de aproximadamente R$ 30 mil para R$ 7,5 milhões, valor que chegou a R$ 9,5 milhões por mês no início de 2025.

Quando a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciaram a investigação, a CBPA contava com 442 mil associados com descontos ativos em seus benefícios previdenciários. Em auditoria realizada em 2024, a CGU entrevistou uma amostra de 32 beneficiários vinculados à entidade e nenhum deles afirmou ter autorizado os descontos. Segundo o órgão, a confederação não conseguiu esclarecer a situação de nenhum dos casos analisados.

As suspeitas levaram o caso à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, especialmente após o depoimento de Abraão Lincoln, prestado em novembro. Documentos encaminhados à CPMI indicam que, desde o fim de 2023, a CBPA firmou contratos com empresas ligadas a familiares de Silas Câmara, repassando a elas cerca de R$ 1,8 milhão.

O primeiro contrato foi firmado com a Network Multimídia, que recebeu R$ 30 mil para divulgar o evento “Grito da Pesca”, realizado em agosto de 2023, no qual o deputado atuou como uma espécie de embaixador. Na sequência, entre julho de 2024 e março de 2025, a CBPA transferiu R$ 1 milhão para a Network Filmes, empresa que tem como sócia Kethlen Brito, cunhada de Heber Câmara, filho do parlamentar. Heber se apresenta como CEO do chamado “Network Group”. A Network Multimídia, por sua vez, está registrada em nome de Maria Soraia Costa, sogra de Heber.

Ainda no ano passado, a confederação repassou R$ 30 mil à Rádio Morena FM, então dirigida por Elienai Câmara, outro filho do deputado. Houve também um contrato com a Conektah Estratégias Digitais, empresa que constou na prestação de contas da campanha de Silas Câmara em 2022. A CBPA pagou R$ 800 mil à empresa, sob a justificativa de veicular programas radiofônicos sobre a entidade no Amazonas.

Procurado pelo O Globo, Silas Câmara não se manifestou. Em ofício enviado à CPMI do INSS, a defesa do deputado afirmou que “não há qualquer base fática ou indício mínimo que permita cogitar” o uso das empresas para fins irregulares e sustentou que a “relação familiar (...) não implica, por si só, irregularidade”.

A CBPA também contratou para seu setor jurídico a advogada Milena Ramos Câmara, filha de Silas. Ela já atuou como coordenadora jurídica da bancada evangélica, presidida pelo deputado em 2019 e novamente em 2023.

As controvérsias ganharam novos contornos após declarações públicas da deputada federal Antonia Lucia (Republicanos-AC), ex-esposa de Silas Câmara, de quem se separou em 2024. Nas redes sociais, ela acusou o ex-marido de “gastar o dinheiro da farra dos pescadores por meios ilícitos” e mencionou sua atuação, em 2025, para manter entidades como a CBPA na intermediação do seguro-defeso, benefício pago pelo INSS nos períodos em que a pesca é proibida.

O próprio Silas expôs, também nas redes, sua articulação com Abraão Lincoln para alterar uma medida provisória do governo Lula que transferia às prefeituras a responsabilidade pelo cadastro do seguro-defeso. Em 2025, o Amazonas tinha cerca de 83 mil beneficiários do programa, muitos deles registrados pela CBPA e por associações vinculadas à confederação. “Somos contra abrir precedentes que fragilizam a atuação das entidades representativas”, disse o deputado na ocasião.

A CBPA não respondeu aos contatos feitos pelo O Globo.