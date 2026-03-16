Lindbergh critica editorial do Estadão e rebate tese de 'cansaço de Lula'

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou nesta segunda-feira (16) um editorial do jornal O Estado de S. Paulo e contestou a tese de que o país estaria “cansado de Lula”. A manifestação foi publicada nas redes sociais e afirma que a avaliação ignora indicadores econômicos e sociais recentes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração foi divulgada pelo parlamentar em sua conta na rede X (antigo Twitter), onde ele reagiu diretamente ao conteúdo do editorial, intitulado "Um País cansado de Lula". Segundo Lindbergh, a análise apresentada pelo jornal cria uma equivalência indevida entre o atual governo e seus adversários políticos.

Na publicação, o deputado afirma: “Em editorial feito por IA, o Estadão tenta vender a tese de que o Brasil estaria ‘cansado de Lula’.” Ele acrescenta que, na prática, se trata de “a velha operação da falsa equivalência para transformar em ‘escolha muito difícil’ a disputa entre um governo que entregou a menor taxa anual de desemprego da série histórica, de 5,6% em 2025, inflação de 3,81% em 12 meses até fevereiro de 2026 e isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, vigente desde janeiro de 2026”.

Ao comparar projetos políticos, Lindbergh argumenta que a disputa não se resume a estilos de governo, mas a modelos distintos de país. Ele afirma que Lula representa um projeto voltado à redução da desigualdade social, geração de empregos e ampliação da renda.

No texto publicado nas redes, o parlamentar também faz críticas à família Bolsonaro, citando acusações e controvérsias associadas ao grupo político. Para ele, a comparação promovida pelo editorial ignora esse contexto e desconsidera resultados econômicos apresentados pelo governo federal.

O deputado defende ainda que políticas públicas recentes, como a ampliação da renda, a valorização do salário mínimo e a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, reforçam o apoio popular ao governo. Medidas desse tipo, segundo debates e análises políticas, têm impacto direto na percepção pública sobre economia e políticas sociais, influenciando avaliações do governo e disputas políticas no país.

Na conclusão de sua manifestação, Lindbergh afirma que o apoio ao presidente se mantém porque, em sua avaliação, Lula simboliza um projeto voltado à geração de emprego, ampliação de direitos e redução das desigualdades sociais.