Lindbergh defende medidas na gestão de Lewandowski e cita desafios para o novo ministro

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), destacou a importância do trabalho feito por Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o parlamentar, a gestão do ex-ministro na pasta “deixa bases sólidas para uma política pública séria e responsável, sobretudo com as iniciativas legislativas do PL Antifacção e PEC da Segurança”.

“Parabenizo o ex-ministro Ricardo Lewandowski pelo trabalho à frente do Ministério da Justiça, marcado por firmeza institucional, defesa da Constituição e reconstrução da autoridade do Estado Democrático de Direito”, escreveu Lindbergh na rede social X.

O agora ex-ministro esteve à frente da pasta da Justiça no período que vai de 1.º de fevereiro de 2024 até 9 de janeiro de 2026. O líder do PT aproveitou para citar algumas pautas importantes do novo ministro Wellington Lima e Silva.

Conforme o deputado, o novo titular da pasta terá “o desafio de percorrer o país, fortalecer a coordenação federativa e imprimir força na área da segurança pública, combinando inteligência e eficiência”.

“Dou as boas-vindas ao novo ministro Wellington Lima e Silva, que assume o ministério em um novo momento, tendo como prioridade a segurança pública, com inúmeras operações em curso mirando o andar de cima do crime, o financiamento ilícito e as estruturas organizadas que corroem o Estado”.