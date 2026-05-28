Lula chama Hugo Motta para reunião após aprovação da PEC do fim da escala 6x1

Lula chama Hugo Motta para articular PEC do fim da 6x1

Subtítulo: Após aprovação na Câmara, Lula busca apoio de Hugo Motta para acelerar no Senado a PEC que prevê o fim da escala 6x1

247 - O presidente Lula (PT) chamou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para uma reunião após a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 em dois turnos pela Casa, em uma movimentação do Palácio do Planalto para manter o avanço da medida no Congresso e buscar apoio na próxima etapa, no Senado. O presidente convidou Motta para uma reunião com o objetivo de agradecer sua atuação na tramitação da proposta e pedir auxílio nas conversas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), segundo Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

O encontro no Palácio do Planalto foi articulado depois que a PEC passou pela Câmara na noite de quarta-feira (27). A aprovação em dois turnos fortaleceu a pressão política para que o texto avance também no Senado, onde ainda dependerá de negociação entre líderes partidários.

A iniciativa de Lula tem dois objetivos centrais. O primeiro é fazer um gesto político a Hugo Motta pelo empenho e pela rapidez dados à tramitação da proposta na Câmara. O segundo é tentar destravar a articulação com Alcolumbre, responsável por conduzir o ritmo da votação no Senado.

A relação entre Lula e Alcolumbre atravessa um momento de distanciamento desde a recusa, pelo Senado Federal, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Apesar desse ambiente político mais sensível, o presidente do Senado já indicou que não pretende impor obstáculos à tramitação da PEC.

Alcolumbre também sinalizou que a proposta não deve passar por uma nova comissão especial no Senado, o que poderia prolongar o calendário de análise. A expectativa é que ele reúna líderes partidários na próxima semana para discutir os próximos passos da PEC e definir o rito de tramitação na Casa.

A aprovação na Câmara foi vista pelo governo como uma etapa relevante para ampliar a pressão sobre o Senado. Agora, o Planalto busca transformar o resultado obtido entre os deputados em capital político suficiente para manter o tema no centro da agenda legislativa.

A PEC do fim da escala 6x1 tornou-se uma das principais pautas trabalhistas em debate no Congresso. Com a votação concluída na Câmara, a negociação passa a depender da disposição do Senado em estabelecer um calendário para análise do texto e construir maioria em torno da proposta.