Master: Hugo Motta "queria saber de tudo no detalhe", disse Vorcaro em mensagem

247 - Mensagens apreendidas pela Polícia Federal (PF) revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro relatou ter se reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), em um encontro que teria se estendido até a madrugada. De acordo com o relato do próprio empresário em conversas privadas, o parlamentar permaneceu por horas em sua residência em Brasília e demonstrou interesse em discutir diversos assuntos com profundidade, informa Paulo Cappelli, do Metrópoles.

As mensagens foram encontradas no celular de Vorcaro e fazem parte das investigações conduzidas pela PF. Em uma conversa enviada às 8h54 do dia 8 de maio de 2025 à então namorada, Martha Graeff, o banqueiro descreveu o encontro com o deputado. “Hugo saiu daqui quase 3h da manhã. Queria saber de tudo no detalhe”, escreveu. Em resposta, Graeff comentou: “Wow, amor. Você nem dormiu então”.

As conversas indicam que o encontro teria ocorrido na mansão de Vorcaro localizada no Lago Sul, área nobre de Brasília. Em outra troca de mensagens, datada de 8 de março de 2025, o banqueiro informou à companheira que estava chegando à capital federal e que havia se encontrado com Motta no aeroporto. “Oi. Estou pousando em Brasília. Encontrei com Hugo no aero, será mais tarde um pouco o encontro. Vou esperar em casa”, escreveu.

A reação de Graeff reforçou a expectativa em torno da reunião. “Que horas, amor? Vou orar aqui”, disse. Em seguida, acrescentou: “Fizemos uma oração para você agora. Eu e Chanda. Só falei que era uma reunião. Nada de detalhes”.

Cerca de um mês depois dessas conversas, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) instaurou um inquérito civil para apurar a negociação envolvendo a compra de parte do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A investigação busca esclarecer as circunstâncias da operação e a venda de ações da instituição financeira.

As mensagens também registram outros encontros mencionados por Vorcaro. Em 26 de fevereiro de 2025, ele informou à então namorada que participava de um jantar com o presidente da Câmara e empresários. “Tô num jantar na residência oficial com Hugo e seis empresários”, escreveu.

Em outra conversa, de 20 de março de 2025, Vorcaro relatou uma reunião que envolveria o presidente da Câmara, o senador Ciro Nogueira (PP) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após Graeff perguntar se ele estava acompanhado, o banqueiro respondeu: “Estou sim. Acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Não deve demorar. Mas, se você for dormir, eu saio e te chamo”.

De acordo com as investigações, as mensagens fazem parte do material analisado pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero. A decisão que autorizou a prisão de Vorcaro foi assinada pelo ministro do STF André Mendonça, que apontou indícios da existência de um possível esquema criminoso envolvendo integrantes de altas esferas de órgãos governamentais.

Procurado pelo Metrópoles para comentar o conteúdo das conversas e os encontros citados por Vorcaro, Hugo Motta preferiu não se manifestar.