Médico relata apatia e tontura de Bolsonaro após queda em cela da PF

247 - Jair Bolsonaro (PL) apresenta, segundo o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-mandatário, sinais de apatia, tontura e queda na pálpebra esquerda. Os sintomas teriam se manifestado após Bolsonaro sofrer uma queda e bater a cabeça na cela onde está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, nesta terça-feira (6). As informações são da CNN Brasil.

De acordo com o médico, Bolsonaro foi avaliado ainda na tarde desta terça-feira. "Fiz uma última avaliação no presidente agora, ele estava apático, uma leve queda na pálpebra esquerda, com a pressão normalizada e com sinal de tontura. Sem dor. O próximo é aguardar a liberação para a realização dos exames e imediatamente nos deslocarmos para o hospital, que está de prontidão para recebê-lo", afirmou Caiado a jornalistas.

Condenação por tentativa de golpe de Estado

Bolsonaro está preso após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal por comandar a tentativa de golpe de Estado e ataques à ordem democrática no contexto das eleições de 2022. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses em regime inicial fechado.

Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de transferência imediata de Bolsonaro para um hospital. De acordo com o magistrado, não havia indicação de urgência que justificasse a remoção naquele momento. No despacho, Moraes determinou que a Polícia Federal (PF) encaminhasse ao Supremo o laudo médico elaborado pelos profissionais da corporação antes de qualquer decisão sobre eventual transferência.

Laudo da Polícia Federal

O laudo médico da Polícia Federal foi enviado ao STF ainda nesta terça-feira. O documento aponta que Bolsonaro apresentou sinais compatíveis com uma queda da cama durante a noite. O relatório descreve uma lesão superficial no rosto e a presença de sangue.

"Paciente no pós-operatório recente de herniorrafia inguinal bilateral e bloqueio anestésico bilateral do nervo frênico. Em uso recente de CP AP para tratamento de apneia do sono. Considerando a recente internação, o uso de medicamento de ação no sistema nervoso central (Gabapentina, Escitalopram, Clorpromazina), o uso recente de anticoagulante e demais comorbidades, foi comunicado à sua equipe médica assistente a informação sobre o quadro clínico", diz trecho do documento.

A Polícia Federal informou que aguarda orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a realização de exames complementares e eventual deslocamento do ex-presidente para uma unidade hospitalar.