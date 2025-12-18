Mesa Diretora da Câmara cassa mandatos de Ramagem e Eduardo Bolsonaro

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou nesta quinta-feira (18) a cassação dos mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), informou o portal Metrópoles.

A decisão foi proferida pela Mesa Diretora da Câmara, presidida por Motta, de acordo com a reportagem.

Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na trama golpista. Eduardo Bolsonaro foi cassado por acúmulo de faltas, conforme a decisão, ainda não publicada oficialmente.

Eduardo foi alvo de um mandado de segurança em uma ação movida contra a Mesa Diretora da Câmara e encaminhada ao Supremo na terça-feira (16) pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias.