      Mesa Diretora da Câmara cassa mandatos de Ramagem e Eduardo Bolsonaro

      Presidente da Câmara, Hugo Motta cassa mandatos dos deputados bolsonaristas que estão nos EUA

      Hugo Motta - 09/12/2025 (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

      247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou nesta quinta-feira (18) a cassação dos mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), informou o portal Metrópoles.  

      A decisão foi proferida pela Mesa Diretora da Câmara, presidida por Motta, de acordo com a reportagem. 

      Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na trama golpista. Eduardo Bolsonaro foi cassado por acúmulo de faltas, conforme a decisão, ainda não publicada oficialmente. 

      Eduardo foi alvo de um mandado de segurança em uma ação movida contra a Mesa Diretora da Câmara e encaminhada ao Supremo na terça-feira (16) pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias.

