Moraes autoriza Bolsonaro a receber alimentação especial na prisão

247 – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (25) que Jair Bolsonaro receba uma alimentação especial na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso. A informação foi publicada pela Agência Brasil.

Segundo a decisão, uma pessoa previamente cadastrada pela defesa poderá entregar as refeições ao ex-presidente, em horário definido pela PF. Moraes determinou ainda que a corporação fiscalize e registre todos os alimentos entregues.

Pedido da defesa e fiscalização da PF

O pedido partiu dos advogados de Bolsonaro, que solicitaram autorização para o envio de comida especial ao preso. Após analisar o requerimento, Moraes liberou a entrega, mas impôs controle rigoroso da Polícia Federal sobre tudo o que for levado ao detento.

A medida se soma ao conjunto de restrições impostas ao ex-presidente desde sua prisão, que agora é definitiva.

Prisão definitiva após condenação por trama golpista

Mais cedo, nesta mesma terça-feira, o STF confirmou a condenação de Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão pela participação na trama golpista. Com o trânsito em julgado declarado, a prisão deixou de ser preventiva e passou a ser definitiva.

No último sábado (22), Bolsonaro havia sido detido preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica. Ele estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, medida determinada no inquérito sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras — outro processo em que é investigado.