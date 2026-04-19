Motta deve escolher relator moderado para PEC da jornada 6x1

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve indicar um parlamentar de perfil moderado para assumir a relatoria da proposta que trata da redução da jornada de trabalho no modelo 6x1, em meio à tentativa de avançar o debate no Congresso Nacional. Segundo a CNN Brasil, a escolha busca equilibrar interesses políticos e econômicos, ao mesmo tempo em que viabiliza a tramitação da medida.

A tendência é que o relator seja um deputado ligado ao centrão, mas que tenha posicionamento favorável à proposta. A avaliação de aliados de Hugo Motta é que esse perfil pode facilitar a construção de consenso em torno do texto, que já conta com autoria vinculada à base governista.

A movimentação ocorre em um cenário de disputa política pela condução da pauta. O governo federal chegou a tentar emplacar um nome para a relatoria, mas a estratégia perdeu força diante do entendimento de que a proposta já tem origem governista, o que reduz a necessidade de intervenção direta do Palácio do Planalto nesse ponto.

Tramitação e disputa por espaços

A expectativa é que a instalação da comissão especial responsável por analisar o mérito da proposta ocorra nos próximos dias, possivelmente na mesma semana em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve votar a admissibilidade do texto.

Esse colegiado marcará o início formal das discussões sobre o conteúdo da PEC, incluindo temas sensíveis como regras de transição, diferenciação entre setores da economia e eventuais compensações tributárias para empresas.

O relatório favorável à admissibilidade já foi apresentado pelo deputado Paulo Azi (União-BA), que também sugeriu, de forma informal, ajustes relacionados ao impacto econômico da medida, como mecanismos de compensação ao setor produtivo e um período de adaptação.

Pressões políticas e econômicas

Nos bastidores, bancadas parlamentares e representantes de setores econômicos têm se mobilizado para influenciar a composição da comissão especial, considerada decisiva para o futuro da proposta. A disputa envolve tanto a escolha do relator quanto a presidência do colegiado, cargos estratégicos para o direcionamento dos debates.

Ao mesmo tempo, o governo, por meio do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, já sinalizou posições divergentes em relação a pontos específicos, como a possibilidade de compensações fiscais às empresas.

A PEC que trata do fim da escala 6x1 ganhou tração recente no Congresso e passou a ser tratada como prioridade, em um contexto de pressão social e também de interesse político em torno da pauta trabalhista.