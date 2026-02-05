Parentes de ministros do STF atuam em 1.860 casos em tribunais superiores

247 – Um levantamento citado na edição desta quinta-feira do podcast “Notícia no Seu Tempo” reacendeu o debate sobre conflitos de interesse, transparência e padrões éticos no sistema de Justiça, ao mapear a atuação de parentes de primeiro grau de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em ações que tramitam nas cortes superiores.

Segundo o podcast “Notícia no Seu Tempo”, do jornal Estado de S. Paulo, o estudo aponta que familiares de primeiro grau de 8 dos 10 atuais ministros do STF atuaram como advogados em 1.860 processos que chegaram ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Do total, 1.289 procedimentos teriam sido protocolados após a posse dos magistrados na Corte, o que corresponde a cerca de 70% dos casos contabilizados.

O que os números indicam e por que o tema é sensível

O ponto central do levantamento é a mudança de patamar: a presença de familiares de ministros em processos nos tribunais superiores teria crescido depois que esses ministros passaram a integrar a cúpula do Judiciário, conforme o recorte apresentado no podcast. A discussão, portanto, não se resume à legalidade formal do exercício da advocacia — mas ao impacto institucional da proximidade familiar com quem ocupa posições decisivas na interpretação da Constituição e na definição de precedentes.

Em reportagens e levantamentos paralelos publicados nas últimas semanas, outros veículos registraram números próximos e reforçaram o peso do tema no debate público, embora possam divergir no recorte e na metodologia.

O levantamento citado no podcast, porém, destaca especialmente a concentração de novos protocolos após a chegada dos ministros ao STF, o que amplia questionamentos sobre assimetria de acesso às instâncias superiores e sobre como o ambiente jurídico pode ser influenciado por redes de prestígio e proximidade.

O exemplo de Rodrigo Fux e a escalada após 2011

Entre os casos mencionados, o podcast aponta a evolução da atuação de Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux. De acordo com o relato, desde a posse do ministro no STF, em 2011, os processos sob responsabilidade do advogado teriam saltado de 5 para 544 no STF e no STJ.

A menção ao exemplo ajuda a dimensionar a controvérsia: o ponto não é afirmar privilégio automático, mas evidenciar um cenário em que a ascensão ao topo do Judiciário coincide com um aumento expressivo da atuação de familiares nos mesmos espaços institucionais em que o ministro exerce influência decisória — ainda que submetida a regras de impedimento e suspeição.

A defesa dos parentes citados e a posição do STF

O podcast registra que parentes citados afirmaram que os casos em que atuaram nos tribunais superiores começaram em instâncias inferiores. Em outras palavras: a defesa sustenta que não se trataria de “entrada direta” nas cortes superiores por um atalho, mas de processos que subiram normalmente na tramitação judicial.

O STF, ainda segundo o material apresentado no programa, declarou que seus ministros cumprem normas rigorosamente. A referência é relevante porque as regras de impedimento existem justamente para evitar que um magistrado julgue processos em que haja interesse direto de familiares.

O debate, no entanto, tende a permanecer por um motivo objetivo: mesmo quando as normas são observadas, a percepção de independência também é um ativo institucional. E, em democracias sob tensão, a confiança pública pode ser corroída por situações que, embora permitidas, produzam sensação de promiscuidade entre poder e mercado jurídico.

O que fica em disputa: legalidade, ética e confiança institucional

A discussão sobre parentes de autoridades em grandes cortes costuma envolver três camadas:

Legalidade : advogar é atividade lícita e regulada; impedimentos devem ser aplicados caso a caso.

: advogar é atividade lícita e regulada; impedimentos devem ser aplicados caso a caso. Ética pública : o debate se desloca para padrões de conduta e cautelas adicionais em instituições máximas.

: o debate se desloca para padrões de conduta e cautelas adicionais em instituições máximas. Confiança social: a Justiça depende de legitimidade; quando a sociedade percebe “porta giratória” simbólica, a credibilidade se desgasta.

O levantamento citado no podcast do jornal Estado de S. Paulo reintroduz esse conflito no centro da agenda: como conciliar o direito ao exercício profissional com a necessidade de blindar o STF e o STJ de qualquer sombra de favorecimento — inclusive o favorecimento presumido, que se instala no imaginário público mesmo sem prova direta.