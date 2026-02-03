Pedro Uczai é eleito líder da bancada do PT em 2026

247 - O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) foi escolhido por unanimidade como novo líder da Bancada do PT na Câmara dos Deputados para o ano legislativo de 2026. A definição ocorreu nesta terça-feira (3), por aclamação, durante reunião dos parlamentares da sigla, encerrando o período de liderança exercido por Lindbergh Farias (PT-RJ) desde fevereiro do ano passado.O encontro que formalizou a escolha contou com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Eleição unânime e transição na liderança

Reconhecido internamente pelo perfil de diálogo e pela relação histórica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Uczai assume a liderança com o compromisso de manter a bancada unida em torno da agenda do governo federal.

Prioridades da bancada para 2026

Entre as pautas consideradas prioritárias, o novo líder destacou a proposta que trata do fim da escala 6×1, tema defendido pelo Palácio do Planalto. “Vamos seguir unindo a bancada para defender os projetos do governo e avançar em propostas que beneficiem diretamente os trabalhadores, como o fim da escala 6×1, uma agenda na qual o Presidente Lula está engajado e que queremos aprovar ainda este ano”, afirmou Uczai.

Enfrentamento à extrema direita

Pedro Uczai também ressaltou que a bancada petista seguirá atuando no enfrentamento político à extrema direita, com base em dados e resultados da atual gestão. “Precisamos continuar rebatendo as fake news com a verdade, números, dados e obras que comprovam o sucesso do Governo Lula. Quando comparamos o nosso governo com o governo Bolsonaro, as mentiras da extrema-direita caem por terra”, declarou.

Trajetória política de Pedro Uczai

Segundo deputado federal mais votado de Santa Catarina nas eleições de 2022, Pedro Uczai é professor e está em seu quarto mandato na Câmara dos Deputados. Ao longo da carreira, também foi deputado estadual e prefeito de Chapecó, sempre pelo PT.

Entre suas principais atuações estão a criação do artigo 170, que garante bolsas de estudo em Santa Catarina, além da relatoria do programa Pé-de-Meia e do novo Plano Nacional de Educação. O parlamentar também desenvolveu iniciativas de participação cidadã, como o Orçamento Participativo das emendas parlamentares, mecanismo que permite à população decidir a destinação dos recursos indicados pelo mandato.