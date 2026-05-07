PF solicita retorno de Daniel Vorcaro ao presídio federal de Brasília

247 - A Polícia Federal (PF) solicitou o retorno do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao presídio federal de Brasília (DF). Atualmente, ele está detido na superintendência da PF no Distrito Federal. O pedido está sob análise do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que ainda não decidiu sobre a solicitação, informa o jornal O Globo.

O pedido da PF foi encaminhado em 24 de abril, antes de a defesa de Vorcaro apresentar uma proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR) na terça-feira (5). De acordo com fontes, a solicitação para a transferência do empresário indica insatisfação dos investigadores com a demora na entrega dos anexos relacionados à colaboração premiada.

Após uma análise preliminar do material entregue nesta semana, integrantes da investigação consideraram insuficientes os detalhes apresentados pelo ex-banqueiro. A PF também sinalizou que não pretende formalizar um acordo de delação caso Vorcaro não apresente informações inéditas sobre supostas irregularidades envolvendo o Banco Master.