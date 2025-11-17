Randolfe manda recado a chanceler alemão: 'o Brasil não precisou destruir ecossistemas alheios para parecer grandioso'

247 - O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta segunda-feira (17) que o chanceler alemão, Friedrich Merz, “não tem moral” alguma para falar de Belém (PA), onde acontece a COP30. O parlamentar denunciou o "preconceito e o despeito" do ministro.

Líderes do campo progressista receberam com indignação uma declaração na qual o ministro europeu afirmou que jornalistas ficaram “contentes ao poder deixar a cidade amazônica e retornar para seu país”.

“Tem gente que fala, mas não tem moral nenhuma para isso”, escreveu Randolfe na rede social X. “Saiba, senhor Friedrich Merz, que o país mais bonito do mundo é o Brasil e ele já nasceu assim, não precisou intensificar o aquecimento global, tampouco destruir ecossistemas alheios para parecer grandioso”.

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PR), também demonstrou repúdio às declarações feitas por Friedrich Merz.