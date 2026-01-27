Seminário da Justiça Eleitoral: PF discute combate à criminalidade e à desinformação nas eleições de 2026

247 - A Polícia Federal (PF) apresentou, nesta terça-feira (27), as linhas de atuação voltadas à segurança, à comunicação institucional e ao enfrentamento da desinformação nas eleições de 2026, durante o Seminário da Justiça Eleitoral, realizado em Brasília. O encontro segue até quinta-feira (29) e tem como foco a proteção da integridade do processo eleitoral.

As informações foram divulgadas pela Polícia Federal. O seminário reúne autoridades da Justiça Eleitoral e especialistas para discutir medidas de prevenção e resposta a crimes eleitorais, com atenção especial ao ambiente digital.

Abertura do seminário conta com autoridades e especialistas

A abertura do evento contou com a participação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia. Também participaram como palestrantes o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF, Dennis Calli, e o diretor de Combate a Crimes Cibernéticos da PF, Otavio Margonari Russo.

Durante a abertura, a presidente do TSE afirmou que o combate à desinformação é dever institucional e que o processo eleitoral deve ocorrer de forma transparente, segura e legítima. Ela mencionou a cooperação da Polícia Federal no apoio às eleições, com atuação voltada à segurança de candidatos e eleitores e ao enfrentamento da disseminação de conteúdos falsos durante o pleito.

Principais desafios para as eleições de 2026

O diretor-geral da Polícia Federal afirmou que os principais desafios para 2026 envolvem a desinformação e a criminalidade associada ao processo eleitoral. Segundo ele, a instituição atua para assegurar condições de segurança para que candidatos e eleitores exerçam o direito ao voto com tranquilidade, por meio de ações operacionais e investigações conduzidas com autonomia.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, foram apresentados três eixos de atuação para o período eleitoral, voltados à segurança da população e à garantia de que as campanhas ocorram de forma livre e segura. A instituição informou que pretende ampliar o uso de tecnologia e a integração de bases de dados para atuação eficiente, em conformidade com os preceitos legais.

O seminário tem duração de três dias e conta com a participação de especialistas convidados para debater o combate à criminalidade e o fortalecimento da segurança nas eleições de 2026.