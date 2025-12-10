"Sempre defendi a anistia", diz relator do PL da Dosimetria no Senado

247 - O senador Esperidião Amin (PP-SC), designado para relatar no Senado o projeto que prevê a redução da pena de Jair Bolsonaro (PL), sinalizou a Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo, que sua posição tende a ser favorável ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A sinalização surge em meio às articulações para que a proposta avance com rapidez na Casa Alta.

Amin reforçou que pretende conduzir o tema com cautela e diálogo interno. Segundo ele, a tramitação exigirá equilíbrio e atenção às sugestões dos demais parlamentares.

O senador destacou que sua posição histórica deve orientar o relatório: “Sempre defendi a anistia”, afirmou. Apesar disso, evitou antecipar o teor de seu voto e insistiu que ainda está avaliando o texto aprovado pelos deputados. “O que posso prometer é bom senso. Vou procurar ouvir os colegas e ver as emendas que serão apresentadas. O assunto é urgente”, defendeu.

O plano inicial de Amin é apresentar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na próxima quarta-feira (17), etapa considerada decisiva para o andamento da proposta.

Nos últimos meses, o senador tem enfrentado desgaste dentro da própria base catarinense. Embora conte com o apoio do governador Jorginho Mello (PL-SC) para disputar a reeleição, ele encara a concorrência direta do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) e da deputada Caroline de Toni (PL-SC), que reivindicam espaço na chapa bolsonarista ao Senado em 2026.