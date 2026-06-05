Veja o que muda para o PCC e o CV após serem classificados como terroristas pelos EUA

247 - O governo de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, classificou oficialmente o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras, após publicação no Federal Register desta sexta-feira (5/6). As informações foram publicadas no Metrópoles.

O enquadramento assinado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, altera de forma expressiva o status jurídico do PCC e do CV perante a comunidade internacional. A mudança abre caminho para sanções, bloqueio de ativos, restrições migratórias e maior atuação de agências de segurança nacional dos EUA contra as redes ligadas aos dois grupos.

Com a nova designação, as duas organizações deixam de figurar apenas como gangues criminosas locais ou cartéis de narcotráfico na avaliação da inteligência dos EUA. Washington passa a tratá-las dentro da estrutura legal aplicada a grupos classificados como terroristas estrangeiros.

A medida dá ao governo dos Estados Unidos poder mais amplo de persecução internacional. Na prática, agências de segurança nacional poderão rastrear, sufocar e neutralizar redes operacionais associadas ao PCC e ao CV fora do território brasileiro.

O novo enquadramento também ativa regras penais mais rígidas contra pessoas ou empresas que prestem apoio material ou financeiro às facções. Esse ponto amplia o alcance da medida para além das lideranças formais dos grupos e pode atingir estruturas usadas em negócios, movimentações financeiras ou redes de apoio.

Sanções, vistos e bloqueio de ativos

A classificação das facções como Organizações Terroristas Estrangeiras aciona dispositivos da Lei de Imigração e Nacionalidade dos EUA. A regra impõe fortes restrições de mobilidade e imigração a lideranças e membros identificados do PCC e do CV.

Qualquer cidadão estrangeiro com vínculo comprovado com uma das facções pode perder o visto norte-americano e passar a figurar como inadmissível nos EUA. Caso a pessoa já esteja em território norte-americano, a medida permite ritos de deportação imediata.

O efeito financeiro aparece como uma das consequências mais duras da decisão. Instituições que operam nos Estados Unidos ou usam o dólar em transações precisam congelar ativos, contas bancárias e propriedades ligadas ao PCC, ao CV ou a integrantes identificados.

Esse mecanismo atinge diretamente a capacidade de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e reduz o acesso das facções ao sistema financeiro internacional. A medida também tenta cortar fluxos de capital usados para financiar tráfico de drogas e armas em grande escala.

Segundo fontes do Departamento de Estado ouvidas pelo Metrópoles, pessoas ou empresas dentro ou fora dos Estados Unidos que mantenham relações financeiras ou materiais com integrantes das facções poderão enfrentar sanções, processos criminais e medidas migratórias.

As consequências não se limitam a estrangeiros. Residentes permanentes e cidadãos norte-americanos também podem sofrer punições caso mantenham vínculos considerados ilegais com os grupos.

Pressão sobre bancos e empresas

A nova classificação aumenta a pressão sobre bancos, corretoras, empresas e instituições financeiras de diferentes países. Essas entidades tendem a reforçar mecanismos de controle para evitar vínculos diretos ou indiretos com as facções brasileiras.

O risco de sanções dos Estados Unidos pode levar o setor financeiro internacional a ampliar filtros de compliance, rastreamento de transações e bloqueios preventivos. A medida busca impedir que recursos associados ao PCC e ao CV circulem por contas, fundos, empresas de fachada ou estruturas financeiras fora do Brasil.

A decisão também insere as facções brasileiras em uma nova lógica de segurança nacional adotada por Washington. O governo norte-americano passou a tratar cartéis de drogas e organizações criminosas transnacionais de forma semelhante a grupos terroristas internacionais.

América Latina entra no foco de Washington

A medida faz parte da nova estratégia de contraterrorismo dos Estados Unidos. O documento da Estratégia Nacional de Contraterrorismo para 2026 coloca o Hemisfério Ocidental como prioridade da segurança nacional.

Na prática, Washington amplia o conceito tradicional de terrorismo e aproxima temas como narcotráfico, migração, segurança energética, crime organizado e disputa geopolítica dentro de uma mesma lógica estratégica.