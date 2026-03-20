Vorcaro avança em negociação de delação e recebe advogado na PF

247 - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde o início de março, deu novos passos nas negociações para firmar um acordo de delação premiada com autoridades federais. Nesta sexta-feira (20), ele recebeu a visita de um de seus advogados na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está custodiado após transferência autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, informa o jornal O Globo.

Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR), etapa inicial para formalizar a colaboração com as investigações.

Visita de advogado e estratégia de defesa

Na manhã desta sexta, o criminalista Sérgio Leonardo esteve com Vorcaro na sede da PF. A expectativa é que outro integrante da defesa, o advogado José Luis de Oliveira Lima, também participe das tratativas. A estratégia da defesa busca avançar na negociação da delação, com o objetivo de reduzir eventual pena.

A movimentação ocorre após a formalização do interesse de Vorcaro em colaborar com as autoridades. O ex-banqueiro é apontado como peça central em investigações e tem sinalizado disposição para uma colaboração considerada relevante.

Transferência autorizada pelo STF

A transferência de Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ele deixou a penitenciária federal de Brasília, onde estava desde 4 de março, e foi levado de helicóptero à nova unidade na noite de quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Federal, a operação ocorreu em cumprimento à decisão judicial: "A Polícia Federal informa que, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no âmbito da PET 15.711, realizou, nesta quinta-feira (19/3), a transferência do custodiado Daniel Bueno Vorcaro do Sistema Penitenciário Federal para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal".

A mudança de regime foi solicitada pela defesa, que argumentou a intenção de colaboração do investigado. Na mesma decisão, no entanto, Mendonça negou o pedido de prisão domiciliar.

Situação no STF e andamento do caso

A prisão preventiva de Vorcaro foi mantida pela Segunda Turma do STF, que formou maioria com os votos dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques. O julgamento ainda não foi concluído, já que Gilmar Mendes não apresentou voto. Dias Toffoli se declarou suspeito no processo após ser citado em um dossiê entregue pela Polícia Federal.

A defesa vinha solicitando a transferência para um ambiente prisional menos rígido desde a chegada de Vorcaro a Brasília. A contratação do advogado José Luis de Oliveira Lima, conhecido por atuar em acordos de colaboração premiada, reforçou a expectativa de avanço nas negociações.

Nos bastidores, há indicação de que o ex-banqueiro pretende apresentar uma colaboração considerada consistente, o que pode impactar o andamento das investigações em curso.