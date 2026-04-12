Deputado do PL destina R$ 4,3 milhões em emendas para hospital que homenageia o próprio pai

247 - O deputado federal Rodrigo Valadares (PL-SE) destinou pouco mais de R$ 4,3 milhões em emendas parlamentares para a construção de uma unidade hospitalar que levará o nome de seu pai, o ex-deputado Pedrinho Valadares, no município de Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, informa Milena Teixeira, do Metrópoles.

A pedra fundamental da chamada Unidade Pedrinho Valadares foi lançada em 21 de janeiro e integrará a estrutura do Hospital Amparo de Maria. A cerimônia contou com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), além de autoridades locais.

Durante o evento, o parlamentar relatou como surgiu a ideia da construção. “Andávamos por Nossa Senhora do Socorro e víamos as realizações que Pedrinho tinha feito nessa terra. Foi então que tive a ideia: ‘Vou construir um hospital. E todos diziam que eu estava maluco, Rodrigo, não tem como, como você vai fazer isso?’”, afirmou.

Os valores destinados somam R$ 4.347.500, sendo R$ 1.347.500 por meio de emenda extra, R$ 2 milhões oriundos do Orçamento Geral da União (OGU) de 2024 e R$ 1 milhão previsto no OGU de 2025. Os recursos já foram pagos pela União, transferidos ao Fundo Estadual de Saúde e posteriormente repassados à Associação Beneficente Amparo de Maria, responsável pela construção e futura gestão da unidade.

De acordo com a assessoria do deputado, a área da saúde é uma das prioridades do mandato, com envio recorrente de recursos para hospitais e municípios sergipanos. Em nota, a equipe informou que os repasses contemplam diferentes instituições, especialmente aquelas que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a escolha do nome da unidade, a assessoria destacou que a decisão partiu da própria administração hospitalar. Ainda segundo a nota, o deputado recebeu a homenagem “com gratidão”, em referência à trajetória do pai, descrito como um político com atuação voltada à saúde pública e ao atendimento da população mais vulnerável.

Pedrinho Valadares foi deputado federal por Sergipe em quatro mandatos e morreu em agosto de 2014, aos 48 anos, no acidente aéreo que também vitimou o então candidato à Presidência da República, Eduardo Campos.

O projeto do hospital prevê mais de 60 leitos de enfermaria e outros dez de UTI adulto, além de um bloco cirúrgico com quatro salas e áreas destinadas à recuperação pós-anestésica. A unidade deverá operar pelo SUS, ampliando a capacidade de atendimento na região.