Elmano nomeia Herbet Gonçalves Santos procurador-geral de Justiça do Ceará

247 – O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou nesta segunda-feira (29) a nomeação do promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado (MPCE). O mandato será de dois anos, com início em 6 de janeiro de 2026, e o ato foi publicado no Diário Oficial na mesma data.

Ao comunicar a decisão, Elmano destacou formalmente a nomeação e agradeceu à atual gestão do Ministério Público. “Informo que estou nomeando o Promotor de Justiça Herbet Gonçalves Santos para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para mandato de 2 anos, a partir de 6 de janeiro de 2026. O ato será publicado no Diário Oficial de hoje (29.12.2025). Desejo a ele muito sucesso na missão, e agradeço o atual Procurador-Geral, Haley de Carvalho, pelo trabalho realizado nos últimos dois anos”, afirmou o governador.

A escolha de Herbet ocorre em um contexto sensível para o estado. O Ceará vem se destacando nacionalmente como líder na atração de investimentos, mas ao mesmo tempo enfrenta altos índices de violência, impulsionados sobretudo pela atuação de facções criminosas. Nesse cenário, o perfil do novo procurador-geral foi apontado como decisivo, já que ele atua diretamente no combate ao crime organizado dentro do Ministério Público.

Atuação estratégica no enfrentamento às facções

Atualmente, Herbet Gonçalves Santos exerce suas funções na Promotoria de Justiça de Combate às Organizações Criminosas, em Fortaleza, área considerada estratégica no enfrentamento institucional às facções que operam no estado. Sua trajetória no MPCE inclui passagens por comarcas do interior e da capital, com foco crescente em ações estruturadas contra o crime organizado.

Segundo análises publicadas pelo Brasil 247, entre os nomes que integraram a lista para a escolha do novo procurador-geral, Herbet se destacou justamente por defender uma atuação mais incisiva do Ministério Público contra as organizações criminosas, com fortalecimento de estruturas especializadas, uso de inteligência e maior articulação entre os órgãos do sistema de Justiça.

Trajetória no Ministério Público e liderança institucional

Natural de Juazeiro do Norte, Herbet ingressou no Ministério Público do Ceará em 2014. Atuou inicialmente em Jaguaribe e em outras comarcas do Vale do Jaguaribe, foi promovido para Iguatu, na região Centro-Sul, e posteriormente chegou à entrância final, em Fortaleza.

Além da atuação funcional, presidiu a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) entre 2021 e 2025, período em que teve papel relevante na articulação institucional da categoria. Também acumulou experiência em instâncias nacionais, como o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e comissões do Conselho Nacional do Ministério Público, voltadas ao aprimoramento das políticas criminais e da atuação ministerial.

Experiência prévia no serviço público

Antes de ingressar no MPCE, Herbet foi defensor público no Ceará, entre 2012 e 2014, e procurador do Estado do Amapá, de 2009 a 2012, atuando na representação judicial e consultiva do Estado em demandas estratégicas. Também trabalhou na advocacia privada entre 2005 e 2009.

Ao assumir o comando do Ministério Público do Ceará, Herbet Gonçalves Santos terá como um dos principais desafios contribuir para o enfrentamento da violência e do crime organizado, em um estado que busca conciliar crescimento econômico acelerado com maior segurança pública e estabilidade institucional.