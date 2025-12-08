Líder em investimentos, mas com alto índice de violência, Ceará pode ter procurador-geral focado no combate ao crime organizado

247 – O Ceará vive um momento paradoxal: lidera o crescimento econômico do país, mas enfrenta níveis preocupantes de criminalidade. Governado por Elmano de Freitas (PT), o estado desponta como referência em investimentos e inovação, atraindo empreendimentos bilionários — como a fábrica de carros elétricos da General Motors e o megaprojeto de data centers do TikTok, avaliado em R$ 200 bilhões. No entanto, o fortalecimento de facções criminosas, com presença nas principais cidades, impõe ao governo o desafio de garantir segurança e estabilidade para sustentar o avanço econômico.

É neste cenário que o governador Elmano tomará uma decisão estratégica: a escolha do novo procurador-geral de Justiça do Ceará. O cargo, peça-chave no enfrentamento da criminalidade, deverá ser ocupado por um nome capaz de integrar o Ministério Público à política estadual de segurança.

Herbet Gonçalves Santos, o nome mais alinhado ao combate ao crime organizado

Entre os três integrantes da lista tríplice — Haley de Carvalho Filho, Herbet Gonçalves Santos e Luciano Percicotti Santana — o promotor juazeirense Herbet Gonçalves Santos desponta como o candidato mais identificado com o combate direto às facções. Segundo colocado na eleição interna, com 204 votos, Herbet superou Percicotti (77 votos) e ficou atrás apenas de Haley (307 votos), atual procurador-geral.

Herbert Gonçalves Santos (Photo: Divulgação)

Caso seja escolhido, será a primeira vez que um representante de Juazeiro do Norte ocupará o comando máximo do Ministério Público do Ceará. Com mais de 16 anos de serviço público, sendo 11 no MPCE, Herbet atua hoje na Promotoria de Combate ao Crime Organizado (PCOC) e na Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC), em Fortaleza. Ele também integra o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), ligado ao Ministério da Justiça.

Plataforma convergente com a política de segurança de Elmano

Herbet apresentou uma plataforma de trabalho centrada na repressão qualificada às facções, na criação dos GAECOS regionais e na modernização tecnológica das investigações. Defende ainda a instalação de um Cyber GAECO e a criação de coordenadorias de inteligência e segurança. A proposta dialoga diretamente com as prioridades do governo Elmano, que tem enfatizado o uso de tecnologia e a integração entre forças de segurança para conter a criminalidade.

Especialistas destacam que essa sintonia institucional pode fortalecer a resposta do Estado às facções, tornando a atuação do Ministério Público mais estratégica e coordenada. “Encerrada a etapa eleitoral, aguardamos a escolha do excelentíssimo governador Elmano de Freitas, autoridade legitimada constitucionalmente para conduzir este momento decisivo”, afirmou Herbet em publicação nas redes sociais.

Experiência prática e visão estratégica

Promotor desde 2014, Herbet alcançou a entrância final em Fortaleza e tem histórico de atuação em casos complexos de crime organizado. Antes de ingressar no MPCE, foi defensor público no Ceará e procurador no Amapá. Sua trajetória no CNPCP o aproximou de discussões nacionais sobre política criminal, gestão penitenciária e segurança pública.

Essa combinação entre experiência de campo e formulação de políticas públicas faz dele um dos nomes mais preparados para enfrentar o crime organizado com base em inteligência e coordenação institucional. Seu perfil técnico e estratégico é visto como compatível com o projeto de modernização do sistema de segurança pública cearense.

Desafio da criminalidade e decisão de impacto político

Apesar do avanço econômico, o Ceará ainda enfrenta graves índices de violência. Segundo levantamentos recentes, três dos municípios mais violentos do Brasil estão no estado — Maranguape, Caucaia e Maracanaú — além de regiões dominadas por facções que chegaram a expulsar moradores, como o distrito de Uiraponga, em Morada Nova.

A decisão de Elmano, portanto, vai além de uma escolha administrativa. Ela simboliza a tentativa de alinhar crescimento econômico e estabilidade social, garantindo que o avanço dos investimentos, como o megaprojeto do TikTok em Pecém, venha acompanhado de políticas efetivas de combate ao crime.

Investimentos bilionários reforçam o papel estratégico do estado

Com o apoio do governo do presidente Lula, o Ceará se consolida como um polo nacional de inovação e energia. O TikTok, por meio da Bytedance, anunciou um investimento de R$ 200 bilhões em data centers no Porto de Pecém, com potencial de gerar R$ 80 bilhões anuais em exportações de serviços digitais, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A escolha do novo procurador-geral marcará o rumo do Ceará nos próximos anos. Se Herbet Gonçalves Santos for o nome escolhido, o Ministério Público poderá alinhar-se a um projeto de Estado que combina desenvolvimento econômico, modernização institucional e repressão qualificada às facções — um modelo visto como essencial para consolidar a liderança do Ceará como polo de investimento e exemplo de estabilidade no Nordeste.