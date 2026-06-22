Lula tem 63,9% no PI e amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro, diz AtlasIntel

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém ampla liderança na disputa presidencial de 2026 no Piauí, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira (22). Segundo o Metrópoles, o levantamento e apontam que o petista alcança 63,9% das intenções de voto no estado.

Lula lidera com ampla vantagem

No cenário de primeiro turno testado pela AtlasIntel, Lula aparece com 63,9% das intenções de voto. Em segundo lugar está o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 15%.

Os demais pré-candidatos registraram percentuais inferiores:

Renan Santos (Missão): 6,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4,9%

Augusto Cury (Avante): 2,9%

Joaquim Barbosa (DC): 1,6%

Romeu Zema (Novo): 1,3%

Os votos brancos e nulos somam 1%, enquanto 2,6% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

O levantamento confirma a força eleitoral de Lula no Piauí, estado onde o presidente obteve seu melhor desempenho nas eleições de 2022. Naquele pleito, o petista conquistou 74% dos votos válidos no primeiro turno e 76,84% no segundo turno.

Cenários de segundo turno ampliam vantagem de Lula

A pesquisa também simulou diferentes disputas de segundo turno. Em todos os cenários, Lula aparece com ampla vantagem.

Contra Flávio Bolsonaro, o presidente registra 76,6% das intenções de voto, ante 23,4% do senador. Em uma eventual disputa contra Renan Santos, Lula alcança 75,1%, enquanto o adversário soma 24,9%.

Quando o confronto é com Ronaldo Caiado, o petista registra 75,6%, contra 24,4% do governador de Goiás. Já diante de Romeu Zema, Lula obtém seu melhor desempenho: 78,9% das intenções de voto, contra 21,1% do pré-candidato do Novo.

Aprovação do governo Lula supera 64%

A pesquisa mostra ainda que 64,5% dos entrevistados aprovam o governo federal. Outros 28,8% desaprovam a gestão do presidente, enquanto 6,7% não souberam responder.

O levantamento também avaliou a administração do governador Rafael Fonteles (PT). Segundo os dados, 62% aprovam sua gestão, enquanto 25,7% a desaprovam. Outros 12,3% não souberam ou preferiram não responder.

Marcelo Castro lidera disputa ao Senado

A AtlasIntel também investigou o cenário para a eleição ao Senado Federal no Piauí. O senador Marcelo Castro (MDB) lidera a corrida com 20,1% das intenções de voto.

Na sequência aparecem o deputado federal Júlio Cesar (PSD), com 15,8%, e o senador Ciro Nogueira (PP), com 12,6%. Tiago Junqueira (PL) registra 7%, seguido por Francinaldo Leão (Psol), com 3,1%, Antonio Barros (Novo), com 2,2%, e Dionísio Piauí (DC), com 2%.

Pedro Laurentino (UP) soma 1,2%, Jorge Lopes (PSDB) registra 1,1%, Antonio José Lira (Avante) alcança 0,6% e Major Paulo Roberto (Mobiliza) aparece com 0,5%. Os votos brancos e nulos totalizam 17,1%, enquanto 16,4% dos eleitores afirmaram ainda não saber em quem votar para o Senado.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.197 eleitores entre os dias 16 e 21 de junho. O levantamento foi realizado com nível de confiança de 95%.