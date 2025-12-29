Parlamentares vão ao Conselho de Ética contra Paulo Bilynskyj por xenofobia

247 - Parlamentares da Bancada Federal do Maranhão anunciaram que devem acionar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados após declarações do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) feitas durante participação no podcast Três Irmãos, veiculado nas redes sociais nesta semana. No programa, o parlamentar utilizou termos ofensivos ao se referir ao estado do Maranhão ao compará-lo a outras unidades da Federação.

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) afirmou que o episódio extrapola o campo da divergência política e configura ataque direto à dignidade de um ente federativo e de sua população. “Não se trata de opinião política nem de crítica administrativa. É um ataque direto à dignidade de um estado e do seu povo”, declarou.

Segundo Jerry, manifestações desse tipo violam princípios do pacto federativo e exigem resposta institucional do Parlamento. “O respeito entre os estados é um dos fundamentos da Federação. Quando um parlamentar utiliza um espaço público para desqualificar uma unidade da Federação, isso não pode ser tratado como algo menor”, afirmou.

A reação foi definida de forma conjunta e suprapartidária pelos parlamentares maranhenses. Além da representação ao Conselho de Ética por possível quebra de decoro parlamentar, a bancada informou que também deve propor um voto de repúdio no plenário da Câmara e encaminhar ofício à Presidência da Casa para registro formal do episódio nos anais legislativos. Está prevista ainda representação ao Ministério Público Federal para apuração de eventual prática de discriminação de caráter coletivo.

Para Márcio Jerry, as medidas têm como objetivo impedir a naturalização de ataques regionalistas no Congresso Nacional. “A resposta precisa ser institucional e firme, para que não se abra precedente para esse tipo de conduta”, disse.

A posição foi formalizada em nota divulgada pela Bancada Federal do Maranhão a partir de São Luís, em 28 de dezembro de 2025.

NOTA DE REPÚDIO DA BANCADA FEDERAL DO MARANHÃO

A Bancada Federal do Maranhão manifesta repúdio absoluto, enérgico e intransigente às declarações proferidas pelo deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), que, de forma vil, preconceituosa e ofensiva, classificou o Estado do Maranhão e, por consequência, seu povo, com termos chulos e degradantes durante participação no Podcast Três Irmãos.

Não se trata de opinião política, crítica administrativa ou divergência ideológica. Trata-se de ataque direto à dignidade de um povo, de discurso de menosprezo regional e de uma manifestação que viola frontalmente os princípios do pacto federativo, da igualdade entre os entes da Federação e do respeito mútuo que deve reger a atuação de um parlamentar da República.

É inaceitável, e profundamente vergonhoso, que um Deputado Federal, eleito para representar a nação brasileira, utilize seu espaço público para propagar preconceito, estigmatização social e desprezo institucional contra um estado inteiro. Tal postura não apenas agride o Maranhão, mas rebaixa o nível do debate político nacional e compromete a imagem do próprio Parlamento.

O mais grave é que essas declarações partem de um parlamentar cuja trajetória pública é marcada por polêmicas reiteradas, condutas incompatíveis com o decoro parlamentar e histórico amplamente conhecido de envolvimento em episódios que colocam em xeque sua autoridade moral e ética. Alguém com esse histórico não possui legitimidade moral para atacar um povo trabalhador, resiliente e historicamente negligenciado pelo Estado brasileiro.

O Maranhão não aceitará ser tratado com desprezo por quem transforma a política em palanque de agressões, intolerância e ignorância institucional. O preconceito regional não será normalizado, relativizado ou silenciado.

Diante da extrema gravidade das declarações, a Bancada Federal do Maranhão, de forma unificada, suprapartidária e institucional, deliberou pelos seguintes encaminhamentos imediatos e concretos:

1. Representação formal ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, por possível quebra de decoro parlamentar, em razão de conduta atentatória à dignidade de um ente federado e de sua população;

2. Proposição de Voto de Repúdio no Plenário da Câmara dos Deputados, com ampla divulgação institucional;

3. Ofício à Presidência da Câmara dos Deputados, solicitando providências formais e registro nos anais da Casa;

4. Encaminhamento de representação ao Ministério Público Federal, para apuração de eventual prática de discurso discriminatório e atentatório à dignidade coletiva;

5. Articulação junto às lideranças partidárias para que condutas dessa natureza sejam exemplarmente coibidas, sob pena de se abrir precedente perigoso para a naturalização do ódio regional no Parlamento.

O Maranhão tem história, cultura, inteligência, força produtiva e um povo digno. Quem ofende o Maranhão, ofende o Brasil.

A Bancada Federal do Maranhão seguirá vigilante, firme e unida na defesa do respeito, da democracia e da dignidade do nosso povo.

São Luís (MA), 28 de dezembro de 2025.

BANCADA FEDERAL DO MARANHÃO