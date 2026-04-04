Túlio Gadêlha entra no PSD, mas mantém apoio a Lula

247 - O deputado federal Túlio Gadêlha oficializou sua filiação ao PSD com o objetivo de disputar uma vaga no Senado e reafirmou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo ingressando na legenda que abriga a pré-candidatura presidencial de Ronaldo Caiado. As declarações foram feitas à coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, neste sábado (4), quando o parlamentar detalhou sua decisão política e reforçou seu posicionamento no cenário nacional.

Filiação ao PSD e projeto eleitoral

A mudança partidária ocorre em meio à estratégia de Gadêlha para as eleições futuras. O deputado busca fortalecer sua candidatura ao Senado em Pernambuco por meio da estrutura do PSD. Ao comentar a aparente contradição entre sua filiação e o cenário interno do partido, ele rejeitou incoerência.

“Entro no PSD para fortalecer um projeto em Pernambuco e no Brasil que enfrente as desigualdades e defenda a democracia. No plano nacional, apoio o presidente Lula, que hoje representa a defesa das instituições e das políticas públicas que melhoraram a vida do povo”, afirmou.

Relação com o governo Lula

Gadêlha destacou que o PSD integra a base do governo federal e conta com ministros na atual gestão, o que, segundo ele, reforça a compatibilidade política. “Não há incoerência quando se tem clareza de posição. O PSD tem ministros no governo Lula e, no Congresso, compõe a base. Eu me somo a esse campo político que entende que o Brasil precisa seguir avançando com políticas sociais”, declarou.

Partido plural e posições distintas

O deputado também ressaltou o caráter plural da legenda como um dos fatores que motivaram sua filiação. “O PSD é um partido plural, e essa pluralidade permite que diferentes lideranças tenham posições distintas. Eu tenho lado. Apoiamos o projeto liderado por Lula”, disse.

Saída da Rede Sustentabilidade

Ao comentar sua saída da Rede Sustentabilidade, Gadêlha demonstrou reconhecimento à trajetória construída na sigla, mas apontou a necessidade de adaptação ao cenário político. “Tenho respeito e gratidão pela Rede, que foi fundamental na minha trajetória. Mas a política exige olhar para a realidade e sensibilidade para compreender a conjuntura”, afirmou.

Lançamento da pré-candidatura

A filiação ao PSD foi formalizada na última quinta-feira (2), durante evento em Caruaru (PE), com a presença da governadora Raquel Lyra. Na ocasião, o deputado lançou sua pré-candidatura ao Senado, marcando o início de uma nova etapa em sua trajetória política.