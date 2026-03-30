"Amigos da minha vida", disse Valadão sobre família Vorcaro e Zettel, em culto na Lagoinha

247 - O pastor André Valadão exaltou a relação de décadas com a família Vorcaro durante a inauguração de um templo da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, destacando vínculos pessoais e espirituais que, posteriormente, seriam colocados em xeque após o avanço das investigações envolvendo o Banco Master. As declarações foram feitas em cerimônia realizada em abril de 2025 e reveladas em reportagem do jornal O Globo.

Valadão homenageou os pais do empresário Daniel Vorcaro, além de elogiar o pastor e empresário Fabiano Zettel — cunhado do banqueiro —, reforçando laços antigos e atribuindo significado religioso à parceria. O evento reuniu fiéis, autoridades e empresários influentes da capital mineira.

Durante a cerimônia, o líder religioso destacou a proximidade com a família Vorcaro. “Amigos da minha vida. Henrique, Aline, fiquem em pé. Meus amigos da minha vida aqui. Vamos celebrar esse casal maravilhoso. É uma prova de milagre. Amamos vocês demais da conta, demais. Somos amigos desde as minhas solteirices, amigos de vida, de anos, de décadas!”, afirmou.

Em relação a Fabiano Zettel, Valadão ressaltou uma relação de longa data. “Preciso falar isso porque você não está na casa de uma pessoa que ontem decidiu ter uma igreja no Belvedere. Eu estou falando de mais de 20 anos de relacionamento [com essa pessoa]. Pergunte para quem está do seu lado: onde você estava 20 anos atrás? Mas eu sei onde ele estava. [O] Pastor dessa casa, pastor Fabiano Zettel”, declarou, ao pedir aplausos ao público.

O pastor também atribuiu um significado espiritual à atuação do casal Zettel e Natália Vorcaro na região. “Eu enxerguei no Fabiano e na Natália uma promessa de Deus muito linda. Eu me lembro de conversar com seu pastor quando ele não era crente. Tenho conversado com Natália e Fabiano, há um óleo fresco, um óleo novo de Deus vindo sobre o Centro-Sul de Belo Horizonte”, disse.

As manifestações contrastam com o posicionamento mais recente do líder evangélico. Após o avanço das investigações do chamado caso Master, Valadão afirmou ter se afastado da família e declarou estar “profundamente decepcionado” com as informações reveladas. Em vídeo exibido em templos da Lagoinha, ele pediu desculpas aos fiéis e negou qualquer envolvimento com irregularidades.

O templo da Lagoinha Belvedere, palco das declarações, recebeu repasses expressivos de Zettel. De acordo com informações divulgadas pela Folha de São Paulo, o empresário realizou 54 transferências que somam cerca de R$ 41 milhões entre 2024 e janeiro de 2026. A unidade foi fechada recentemente e, segundo a igreja, cada templo possui autonomia administrativa e financeira.

Nos últimos dias, Valadão também utilizou as redes sociais para comentar indiretamente a situação, mencionando sentimentos de traição. “Algumas feridas não vieram de inimigos… Vieram de pessoas que você chamava de amigo”, publicou, em uma imagem acompanhada de legenda sobre confiança e decepção.

Em outro vídeo, o pastor demonstrou emoção ao falar sobre o episódio. “Pessoas de coração sincero às vezes acham que todo mundo carrega a mesma sinceridade dentro de si, e quando essa verdade aparece machuca a gente demais, sabe? Dói perceber que a confiança foi quebrada, que aquela pessoa vivia uma mentira”, afirmou, sem citar nomes.

A relação entre a família Vorcaro e a Igreja Batista da Lagoinha remonta a décadas. O banqueiro Daniel Vorcaro frequentava a instituição desde jovem, assim como outros membros da família, que também contribuíram financeiramente com projetos da igreja ao longo dos anos.

Apesar das declarações passadas e da proximidade histórica, a instituição afirmou, em nota, que não há atualmente vínculo entre Valadão, a Lagoinha e a família Vorcaro, reforçando que a relação sempre se deu no âmbito de amizade pessoal construída em Belo Horizonte.