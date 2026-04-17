Boulos ironiza Marçal em postagem no X ao comentar fala sobre cocaína

247 - O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, fez nesta sexta-feira (17) uma publicação nas redes sociais em tom crítico ao empresário Pablo Marçal, em meio a trocas de declarações no ambiente digital. A manifestação ocorreu por meio de sua conta no X (antigo Twitter), onde o parlamentar utilizou ironia para comentar o posicionamento do adversário.

Na postagem, Boulos escreveu: "Agora deu pra entender porque o Marçal fala tanto em cocaína." A mensagem rapidamente repercutiu entre usuários da plataforma, ampliando o alcance do embate político entre os dois nomes.

O ministro fez a ironia após a Polícia Federal identificar que uma empresa associada a Pablo Marçal realizou transferências que somam R$ 4,4 milhões ao cantor Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP. O valor apareceu em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) como o maior valor recebido por ele no intervalo analisado, entre maio de 2024 e outubro de 2025.

A declaração foi registrada diretamente no perfil oficial de Boulos no X, conforme conteúdo publicado na rede social. A postagem integra um contexto mais amplo de disputas e provocações que vêm marcando o debate político nas plataformas digitais.

Embate político nas redes

O episódio reflete o uso crescente das redes sociais como espaço central de confronto político no Brasil. Plataformas como o X têm sido utilizadas por lideranças para posicionamentos diretos, muitas vezes com linguagem informal e tom provocativo.

Especialistas apontam que a comunicação política contemporânea tem se adaptado à lógica digital, priorizando mensagens curtas e de alto impacto. Esse tipo de estratégia busca ampliar engajamento e mobilizar apoiadores em tempo real.

Repercussão e polarização

A publicação de Boulos gerou reações diversas entre usuários, com apoiadores e críticos ampliando o debate nos comentários e compartilhamentos. O episódio evidencia como disputas políticas se intensificam nas redes, frequentemente acompanhadas por linguagem mais incisiva e polarizada.

A troca de críticas públicas entre figuras políticas tem se tornado recorrente, especialmente em períodos de maior visibilidade e disputa de narrativas, consolidando as plataformas digitais como um dos principais palcos do debate político contemporâneo.