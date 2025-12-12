Candidatura de Pacheco ao governo de MG é "hipótese afastada neste momento", diz presidente do PT

247 - A possível candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo de Minas Gerais em 2026 perdeu força nos bastidores políticos, segundo avaliação de dirigentes do PT. Apesar de seguir sendo citado publicamente como um nome qualificado para a disputa, cresce entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a percepção de que o parlamentar demonstra pouca disposição para entrar na corrida eleitoral estadual, relata Paulo Cappelli, do Metrópoles.

De acordo com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, as conversas recentes indicam um distanciamento do senador em relação ao projeto eleitoral em Minas. “O presidente Lula insistiu muito para que o Rodrigo Pacheco fosse o nosso líder da disputa em Minas. Mas sinto que essa hipótese, neste momento, está afastada”, afirmou Edinho.

Minas Gerais é considerada peça-chave na estratégia eleitoral de 2026. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado tem histórico de influência decisiva em eleições presidenciais, o que torna a definição de um palanque competitivo uma prioridade para o governo federal e seus aliados. No entanto, no plano estadual, o PT enfrenta dificuldades para apresentar um nome próprio com densidade eleitoral suficiente, o que leva o partido a investir em articulações mais amplas.

Rodrigo Pacheco vinha sendo tratado como uma alternativa de consenso entre PT e PSD, em razão de seu perfil institucional, da relação estável com o Palácio do Planalto e da projeção nacional adquirida durante sua passagem pela presidência do Senado. Ainda assim, interlocutores próximos ao senador afirmam que ele avalia permanecer no Congresso Nacional e evitar uma disputa estadual marcada por alto grau de polarização e risco político.

Esse cenário ajuda a explicar a avaliação negativa feita por Lula sobre a viabilidade da candidatura nos últimos dias. Embora o presidente siga declarando publicamente que Pacheco seria “o mais talhado” para liderar a disputa em Minas, nos bastidores cresce a leitura de que a indefinição do senador tende a se prolongar, mantendo em aberto o tabuleiro político no estado às vésperas do ciclo eleitoral de 2026.