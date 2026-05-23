Casa Civil do Rio corta 40% dos comissionados da gestão Castro

247 - A Casa Civil do governo do Rio de Janeiro promoveu uma redução expressiva no número de servidores comissionados desde que Ricardo Couto assumiu interinamente o comando do estado, em 23 de março. A estrutura direta do órgão registrou 699 exonerações no período, em uma reorganização que já representa corte de 40% nos cargos.

As informações são do blog de Lauro Jardim, no jornal O Globo. Segundo a publicação, o total de comissionados da Casa Civil caiu de 1.692 para 940 servidores, movimento que tem impacto estimado de cerca de R$ 6 milhões por mês na folha de pagamento.

A mudança ocorre no Palácio Guanabara sob nova orientação administrativa. De acordo com a reportagem, a redução dos cargos comissionados foi determinada pelo governador em exercício, Ricardo Couto, que assumiu interinamente o governo fluminense após a saída temporária de Cláudio Castro do comando do Executivo estadual.

Mesmo após as exonerações já realizadas, o governo pretende avançar em novas etapas de enxugamento. A meta definida pela gestão interina é alcançar uma redução de 60% no quadro de comissionados da Casa Civil.

Caso o objetivo seja atingido, a estrutura política e administrativa do órgão passará por uma reorganização ainda mais profunda. A Casa Civil é uma das áreas centrais do governo estadual, responsável pela articulação interna da administração e pela coordenação de medidas estratégicas no Executivo.

Até agora, o corte informado se restringe à estrutura direta da Casa Civil. A reportagem não detalha se novas exonerações poderão alcançar outros setores do governo ou se haverá redistribuição de funções dentro da máquina estadual.